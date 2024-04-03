https://ria.ru/20240403/zhkkh-1937556976.html
Модернизация коммунальной инфраструктуры требует усилий, заявил Мишустин
Модернизация коммунальной инфраструктуры требует усилий, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
Модернизация коммунальной инфраструктуры требует усилий, заявил Мишустин
Модернизация коммунальной инфраструктуры в России требует значительных усилий, власти решают задачу комплексно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:51
2024-04-03T12:51
2024-04-03T13:07
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Модернизация коммунальной инфраструктуры в России требует значительных усилий, власти решают задачу комплексно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. "Пристального внимания и значительных усилий, конечно, требует модернизация коммунальной инфраструктуры. Решаем задачу комплексно", - сказал он.Мишустин напомнил, что была запущена пятилетняя программа по обновлению ЖКХ, еще одним инструментом стали льготные займы из Фонда национального благосостояния. На эти средства, по его словам, отремонтировали примерно 800 объектов, в том числе – котельных, очистных сооружений и почти 900 километров инженерных сетей.
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937555713.html
https://ria.ru/20240226/lgoty-1729542270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
Модернизация коммунальной инфраструктуры требует усилий, заявил Мишустин
Мишустин: задачу модернизации коммунальной инфраструктуры решают комплексно
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Модернизация коммунальной инфраструктуры в России требует значительных усилий, власти решают задачу комплексно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер в среду выступает в Госдуме
с отчетом о работе правительства за 2023 год.
"Пристального внимания и значительных усилий, конечно, требует модернизация коммунальной инфраструктуры. Решаем задачу комплексно", - сказал он.
Мишустин напомнил, что была запущена пятилетняя программа по обновлению ЖКХ, еще одним инструментом стали льготные займы из Фонда национального благосостояния. На эти средства, по его словам, отремонтировали примерно 800 объектов, в том числе – котельных, очистных сооружений и почти 900 километров инженерных сетей.