https://ria.ru/20240403/zhkkh-1937556976.html

Модернизация коммунальной инфраструктуры требует усилий, заявил Мишустин

Модернизация коммунальной инфраструктуры требует усилий, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024

Модернизация коммунальной инфраструктуры требует усилий, заявил Мишустин

Модернизация коммунальной инфраструктуры в России требует значительных усилий, власти решают задачу комплексно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:51

2024-04-03T12:51

2024-04-03T13:07

россия

михаил мишустин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Модернизация коммунальной инфраструктуры в России требует значительных усилий, власти решают задачу комплексно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. "Пристального внимания и значительных усилий, конечно, требует модернизация коммунальной инфраструктуры. Решаем задачу комплексно", - сказал он.Мишустин напомнил, что была запущена пятилетняя программа по обновлению ЖКХ, еще одним инструментом стали льготные займы из Фонда национального благосостояния. На эти средства, по его словам, отремонтировали примерно 800 объектов, в том числе – котельных, очистных сооружений и почти 900 километров инженерных сетей.

https://ria.ru/20240403/mishustin-1937555713.html

https://ria.ru/20240226/lgoty-1729542270.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика