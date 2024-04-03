Рейтинг@Mail.ru
Модернизация коммунальной инфраструктуры требует усилий, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 03.04.2024 (обновлено: 13:07 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/zhkkh-1937556976.html
Модернизация коммунальной инфраструктуры требует усилий, заявил Мишустин
Модернизация коммунальной инфраструктуры требует усилий, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
Модернизация коммунальной инфраструктуры требует усилий, заявил Мишустин
Модернизация коммунальной инфраструктуры в России требует значительных усилий, власти решают задачу комплексно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:51
2024-04-03T13:07
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918494426_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc09acc2e7a1ddbefff7ac96d3e66a93.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Модернизация коммунальной инфраструктуры в России требует значительных усилий, власти решают задачу комплексно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. "Пристального внимания и значительных усилий, конечно, требует модернизация коммунальной инфраструктуры. Решаем задачу комплексно", - сказал он.Мишустин напомнил, что была запущена пятилетняя программа по обновлению ЖКХ, еще одним инструментом стали льготные займы из Фонда национального благосостояния. На эти средства, по его словам, отремонтировали примерно 800 объектов, в том числе – котельных, очистных сооружений и почти 900 километров инженерных сетей.
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937555713.html
https://ria.ru/20240226/lgoty-1729542270.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918494426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3da9ef02e6258e8dac106d7cb8fb45b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
Модернизация коммунальной инфраструктуры требует усилий, заявил Мишустин

Мишустин: задачу модернизации коммунальной инфраструктуры решают комплексно

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКапремонт жилого дома
Капремонт жилого дома - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Капремонт жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Модернизация коммунальной инфраструктуры в России требует значительных усилий, власти решают задачу комплексно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Мишустин рассказал о мерах для повышения благосостояния россиян
12:47
"Пристального внимания и значительных усилий, конечно, требует модернизация коммунальной инфраструктуры. Решаем задачу комплексно", - сказал он.
Мишустин напомнил, что была запущена пятилетняя программа по обновлению ЖКХ, еще одним инструментом стали льготные займы из Фонда национального благосостояния. На эти средства, по его словам, отремонтировали примерно 800 объектов, в том числе – котельных, очистных сооружений и почти 900 километров инженерных сетей.
Женщина держит в руках квитанцию ЖКХ - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Льготы по ЖКХ в 2024 году: какие есть скидки на услуги и как их оформить
26 февраля, 21:09
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала