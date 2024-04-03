https://ria.ru/20240403/zemletryasenie-1937510428.html

Число погибших при землетрясении на Тайване достигло семи

Число погибших при землетрясении на Тайване достигло семи - РИА Новости, 03.04.2024

Число погибших при землетрясении на Тайване достигло семи

Число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло семи, сообщило Международное радио Тайваня со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T10:14

2024-04-03T10:14

2024-04-03T12:30

в мире

тайвань

серия землетрясений на тайване

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ПЕКИН, 3 апр — РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло семи, сообщило Международное радио Тайваня со ссылкой на экстренные службы."Согласно данным Центра реагирования на стихийные бедствия, по состоянию на 14:00 среды (9:00 мск) в результате сильного землетрясения семь человек погибли, 736 пострадали, еще 77 человек оказались в ловушке", — уточнила радиостанция.Землетрясение затронуло ангары базы ВВС в тайваньском уезде Хуалянь, незначительно повреждены не менее восьми истребителей F-16, пишет газета China Times.По данным Китайского сейсмологического управления, в среду в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого на острове зафиксировали более 11 толчков магнитудой свыше четырех.При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения — они накренились и частично разрушены.По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937480467.html

https://ria.ru/20240403/tsmc-1937502860.html

тайвань

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тайвань, серия землетрясений на тайване