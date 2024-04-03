Число погибших при землетрясении на Тайване достигло семи
Число погибших при землетрясении на Тайване достигло семи, 736 пострадали
© AP Photo / Hualien City GovernmentПоследствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань. 3 апреля 2024
© AP Photo / Hualien City Government
Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань. 3 апреля 2024
ПЕКИН, 3 апр — РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло семи, сообщило Международное радио Тайваня со ссылкой на экстренные службы.
"Согласно данным Центра реагирования на стихийные бедствия, по состоянию на 14:00 среды (9:00 мск) в результате сильного землетрясения семь человек погибли, 736 пострадали, еще 77 человек оказались в ловушке", — уточнила радиостанция.
По данным Китайского сейсмологического управления, в среду в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого на острове зафиксировали более 11 толчков магнитудой свыше четырех.
При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения — они накренились и частично разрушены.
По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.