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Число погибших при землетрясении на Тайване достигло семи - РИА Новости, 03.04.2024
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10:14 03.04.2024 (обновлено: 12:30 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/zemletryasenie-1937510428.html
Число погибших при землетрясении на Тайване достигло семи
Число погибших при землетрясении на Тайване достигло семи - РИА Новости, 03.04.2024
Число погибших при землетрясении на Тайване достигло семи
Число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло семи, сообщило Международное радио Тайваня со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T10:14
2024-04-03T12:30
в мире
тайвань
серия землетрясений на тайване
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ПЕКИН, 3 апр — РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло семи, сообщило Международное радио Тайваня со ссылкой на экстренные службы."Согласно данным Центра реагирования на стихийные бедствия, по состоянию на 14:00 среды (9:00 мск) в результате сильного землетрясения семь человек погибли, 736 пострадали, еще 77 человек оказались в ловушке", — уточнила радиостанция.Землетрясение затронуло ангары базы ВВС в тайваньском уезде Хуалянь, незначительно повреждены не менее восьми истребителей F-16, пишет газета China Times.По данным Китайского сейсмологического управления, в среду в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого на острове зафиксировали более 11 толчков магнитудой свыше четырех.При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения — они накренились и частично разрушены.По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937480467.html
https://ria.ru/20240403/tsmc-1937502860.html
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4.7
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60
353
60
в мире, тайвань, серия землетрясений на тайване
В мире, Тайвань, Серия землетрясений на Тайване
Число погибших при землетрясении на Тайване достигло семи

Число погибших при землетрясении на Тайване достигло семи, 736 пострадали

© AP Photo / Hualien City GovernmentПоследствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань. 3 апреля 2024
Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Hualien City Government
Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань. 3 апреля 2024
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ПЕКИН, 3 апр — РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло семи, сообщило Международное радио Тайваня со ссылкой на экстренные службы.
"Согласно данным Центра реагирования на стихийные бедствия, по состоянию на 14:00 среды (9:00 мск) в результате сильного землетрясения семь человек погибли, 736 пострадали, еще 77 человек оказались в ловушке", — уточнила радиостанция.
Экраны с новостями о цунами в регионе Окинавы и землетрясении вблизи Тайваня - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Землетрясение на Тайване стало самым мощным за 25 лет
07:00
Землетрясение затронуло ангары базы ВВС в тайваньском уезде Хуалянь, незначительно повреждены не менее восьми истребителей F-16, пишет газета China Times.
По данным Китайского сейсмологического управления, в среду в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого на острове зафиксировали более 11 толчков магнитудой свыше четырех.
При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения — они накренились и частично разрушены.
По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
СМИ подсчитали вероятные убытки TSMC после землетрясений на Тайване
09:49
 
В миреТайваньСерия землетрясений на Тайване
 
 
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