https://ria.ru/20240403/zemletryasenie-1937476658.html

Тайваньские сейсмологи предупредили о новых землетрясениях в ближайшие дни

Тайваньские сейсмологи предупредили о новых землетрясениях в ближайшие дни - РИА Новости, 03.04.2024

Тайваньские сейсмологи предупредили о новых землетрясениях в ближайшие дни

Новые землетрясения магнитудой 6,5-7 могут произойти на Тайване в ближайшие 3-4 дня, пишет Центральное информационное агентство острова со ссылкой на... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T05:58

2024-04-03T05:58

2024-04-03T09:31

тайвань

хуалянь

в мире

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ПЕКИН, 3 апр - РИА Новости. Новые землетрясения магнитудой 6,5-7 могут произойти на Тайване в ближайшие 3-4 дня, пишет Центральное информационное агентство острова со ссылкой на сейсмологов. "В последующие 3-4 дня могут произойти афтершоки магнитудой от 6,5 до 7", - приводит агентство слова сейсмологов. Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь на восточном побережье острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937476209.html

https://ria.ru/20240403/zemletryasenie-1937474756.html

тайвань

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тайвань, хуалянь, в мире