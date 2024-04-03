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В тайваньском городе Хуалянь из-за землетрясения обрушились два здания - РИА Новости, 03.04.2024
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05:48 03.04.2024 (обновлено: 09:52 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/zemletryasenie-1937476068.html
В тайваньском городе Хуалянь из-за землетрясения обрушились два здания
В тайваньском городе Хуалянь из-за землетрясения обрушились два здания - РИА Новости, 03.04.2024
В тайваньском городе Хуалянь из-за землетрясения обрушились два здания
Два здания в тайваньском городе Хуалянь обрушились после землетрясения, люди, предположительно, находятся в ловушке, передает агентство Франс Пресс со ссылкой... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T05:48
2024-04-03T09:52
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Два здания в тайваньском городе Хуалянь обрушились после землетрясения, люди, предположительно, находятся в ловушке, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя пожарного департамента. "Два здания обрушились, и некоторые люди, предположительно, находятся в ловушке. На данный момент у нас нет более подробной информации", - сказал представитель пожарного департамента агентству. Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
https://ria.ru/20240403/aftershok-1937474875.html
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в мире, хуалянь, тайвань, япония
В мире, Хуалянь, Тайвань, Япония
В тайваньском городе Хуалянь из-за землетрясения обрушились два здания

AFP: в тайваньском городе Хуалянь после землетрясения обрушились два здания

© AP Photo / National Fire AgencyПоследствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / National Fire Agency
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Два здания в тайваньском городе Хуалянь обрушились после землетрясения, люди, предположительно, находятся в ловушке, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя пожарного департамента.
«
"Два здания обрушились, и некоторые люди, предположительно, находятся в ловушке. На данный момент у нас нет более подробной информации", - сказал представитель пожарного департамента агентству.
Сотрудники отдела предотвращения стихийных бедствий и кризисного управления префектуры в офисе префектуры Наха. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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05:20
Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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В миреХуаляньТайваньЯпония
 
 
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