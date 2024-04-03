https://ria.ru/20240403/zemletryasenie-1937476068.html

В тайваньском городе Хуалянь из-за землетрясения обрушились два здания

В тайваньском городе Хуалянь из-за землетрясения обрушились два здания - РИА Новости, 03.04.2024

В тайваньском городе Хуалянь из-за землетрясения обрушились два здания

Два здания в тайваньском городе Хуалянь обрушились после землетрясения, люди, предположительно, находятся в ловушке, передает агентство Франс Пресс со ссылкой... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T05:48

2024-04-03T05:48

2024-04-03T09:52

в мире

хуалянь

тайвань

япония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937493525_0:457:2133:1657_1920x0_80_0_0_0d85c379aa13035ceb78111c7bbe8990.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Два здания в тайваньском городе Хуалянь обрушились после землетрясения, люди, предположительно, находятся в ловушке, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя пожарного департамента. "Два здания обрушились, и некоторые люди, предположительно, находятся в ловушке. На данный момент у нас нет более подробной информации", - сказал представитель пожарного департамента агентству. Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.

https://ria.ru/20240403/aftershok-1937474875.html

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937473570.html

хуалянь

тайвань

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хуалянь, тайвань, япония