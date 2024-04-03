В тайваньском городе Хуалянь из-за землетрясения обрушились два здания
AFP: в тайваньском городе Хуалянь после землетрясения обрушились два здания
© AP Photo / National Fire AgencyПоследствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
© AP Photo / National Fire Agency
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Два здания в тайваньском городе Хуалянь обрушились после землетрясения, люди, предположительно, находятся в ловушке, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя пожарного департамента.
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"Два здания обрушились, и некоторые люди, предположительно, находятся в ловушке. На данный момент у нас нет более подробной информации", - сказал представитель пожарного департамента агентству.
Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.