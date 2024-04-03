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КНР после землетрясения на Тайване объявила красный уровень предупреждения - РИА Новости, 03.04.2024
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05:18 03.04.2024 (обновлено: 12:03 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/zemletryasenie-1937474756.html
КНР после землетрясения на Тайване объявила красный уровень предупреждения
КНР после землетрясения на Тайване объявила красный уровень предупреждения - РИА Новости, 03.04.2024
КНР после землетрясения на Тайване объявила красный уровень предупреждения
Министерство природных ресурсов КНР объявило наивысший красный уровень предупреждения после землетрясения на Тайване, сообщил ведомственный Центр предупреждения РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T05:18
2024-04-03T12:03
тайвань
китай
тайбэй
в мире
серия землетрясений на тайване
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ПЕКИН, 3 апр - РИА Новости. Министерство природных ресурсов КНР объявило наивысший красный уровень предупреждения после землетрясения на Тайване, сообщил ведомственный Центр предупреждения о цунами. Как отметили в Центре, локальные цунами могут произойти в районе очага землетрясения. Ведомство отметило, что цунами могут принести "катастрофические последствия" для некоторых районов Тайваня, в том числе для его административного центра Тайбэя, уездов Пиндун, Тайдун, Хуалянь. Утром в среду близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937473570.html
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тайвань, китай, тайбэй, в мире, серия землетрясений на тайване
Тайвань, Китай, Тайбэй, В мире, Серия землетрясений на Тайване
КНР после землетрясения на Тайване объявила красный уровень предупреждения

В КНР после землетрясения на Тайване объявили красный уровень предупреждения

© AP Photo / Chiang Ying-yingПассажиры уезжают на поезде из района земле трясения на Тайване. 3 апреля 2024
Пассажиры уезжают на поезде из района земле трясения на Тайване. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Пассажиры уезжают на поезде из района земле трясения на Тайване. 3 апреля 2024
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 апр - РИА Новости. Министерство природных ресурсов КНР объявило наивысший красный уровень предупреждения после землетрясения на Тайване, сообщил ведомственный Центр предупреждения о цунами.
Как отметили в Центре, локальные цунами могут произойти в районе очага землетрясения. Ведомство отметило, что цунами могут принести "катастрофические последствия" для некоторых районов Тайваня, в том числе для его административного центра Тайбэя, уездов Пиндун, Тайдун, Хуалянь.
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Крупнейший производитель чипов эвакуирует заводы на Тайване, сообщили СМИ
05:03
Утром в среду близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
 
ТайваньКитайТайбэйВ миреСерия землетрясений на Тайване
 
 
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