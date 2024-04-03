https://ria.ru/20240403/zemletryasenie-1937474756.html

КНР после землетрясения на Тайване объявила красный уровень предупреждения

КНР после землетрясения на Тайване объявила красный уровень предупреждения - РИА Новости, 03.04.2024

КНР после землетрясения на Тайване объявила красный уровень предупреждения

Министерство природных ресурсов КНР объявило наивысший красный уровень предупреждения после землетрясения на Тайване, сообщил ведомственный Центр предупреждения РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T05:18

2024-04-03T05:18

2024-04-03T12:03

тайвань

китай

тайбэй

в мире

серия землетрясений на тайване

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937499955_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae04d17dc573429bbc6b6afbd337cf7c.jpg

ПЕКИН, 3 апр - РИА Новости. Министерство природных ресурсов КНР объявило наивысший красный уровень предупреждения после землетрясения на Тайване, сообщил ведомственный Центр предупреждения о цунами. Как отметили в Центре, локальные цунами могут произойти в районе очага землетрясения. Ведомство отметило, что цунами могут принести "катастрофические последствия" для некоторых районов Тайваня, в том числе для его административного центра Тайбэя, уездов Пиндун, Тайдун, Хуалянь. Утром в среду близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937473570.html

тайвань

китай

тайбэй

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тайвань, китай, тайбэй, в мире, серия землетрясений на тайване