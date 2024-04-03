https://ria.ru/20240403/zemletryasenie-1937473440.html
Данных о пострадавших гражданах России из-за землетрясения на Тайване нет
Данных о пострадавших гражданах России из-за землетрясения на Тайване нет - РИА Новости, 03.04.2024
Данных о пострадавших гражданах России из-за землетрясения на Тайване нет
Информации о пострадавших российских гражданах после землетрясения на Тайване не поступало, заявили РИА Новости в московско-тайбэйской координационной комиссии... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T04:59
2024-04-03T04:59
2024-04-03T12:03
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тайвань
в мире
япония
серия землетрясений на тайване
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ПЕКИН, 3 апр - РИА Новости. Информации о пострадавших российских гражданах после землетрясения на Тайване не поступало, заявили РИА Новости в московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству. "На данный момент информации о пострадавших российских гражданах не поступало", - заявили в комиссии. Утром в среду близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937472829.html
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россия, тайвань, в мире, япония, серия землетрясений на тайване
Россия, Тайвань, В мире, Япония, Серия землетрясений на Тайване
Данных о пострадавших гражданах России из-за землетрясения на Тайване нет
Данных о пострадавших гражданах России из-за землетрясения на Тайване нет