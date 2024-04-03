https://ria.ru/20240403/zemletryasenie-1937473440.html

Данных о пострадавших гражданах России из-за землетрясения на Тайване нет

Данных о пострадавших гражданах России из-за землетрясения на Тайване нет - РИА Новости, 03.04.2024

Данных о пострадавших гражданах России из-за землетрясения на Тайване нет

Информации о пострадавших российских гражданах после землетрясения на Тайване не поступало, заявили РИА Новости в московско-тайбэйской координационной комиссии... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T04:59

2024-04-03T04:59

2024-04-03T12:03

россия

тайвань

в мире

япония

серия землетрясений на тайване

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ПЕКИН, 3 апр - РИА Новости. Информации о пострадавших российских гражданах после землетрясения на Тайване не поступало, заявили РИА Новости в московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству. "На данный момент информации о пострадавших российских гражданах не поступало", - заявили в комиссии. Утром в среду близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937472829.html

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тайвань

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россия, тайвань, в мире, япония, серия землетрясений на тайване