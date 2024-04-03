https://ria.ru/20240403/zelenskiy-1937557986.html

"Уже в июне": разведчик раскрыл, что случится на Украине

"Уже в июне": разведчик раскрыл, что случится на Украине - РИА Новости, 03.04.2024

"Уже в июне": разведчик раскрыл, что случится на Украине

Правительство президента Украины Владимира Зеленского падет в ближайшие месяцы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:55

2024-04-03T12:55

2024-04-03T12:55

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Правительство президента Украины Владимира Зеленского падет в ближайшие месяцы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector."Я думаю, мы увидим конец режима Зеленского уже к маю или июню", — предположил он.Риттер также подчеркнул, что Зеленский так и не провел президентские выборы, а срок его полномочий истекает в конце мая. Кроме того, добавил он, положение главы киевского режима отчаянное в том числе и из-за краха ВСУ на фронте."Зеленский тянет время в ожидании чуда, будь то французские или польские войска, а также решение НАТО вмешаться", — заключил эксперт.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Но голосование отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.

https://ria.ru/20240403/tochka-1937534969.html

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