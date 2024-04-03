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Рязанский губернатор посетил аккумуляторный завод - РИА Новости, 03.04.2024
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Рязанская область
 
12:48 03.04.2024
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Рязанский губернатор посетил аккумуляторный завод
Рязанский губернатор посетил аккумуляторный завод - РИА Новости, 03.04.2024
Рязанский губернатор посетил аккумуляторный завод
Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил аккумуляторный завод в Рязани, поставляющий продукцию во все регионы России и страны ближнего зарубежья, и... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:48
2024-04-03T12:48
рязанская область
россия
рязанская область
рязань
павел малков
фонд развития промышленности
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РЯЗАНЬ, 3 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил аккумуляторный завод в Рязани, поставляющий продукцию во все регионы России и страны ближнего зарубежья, и поручил министерствам оказать предприятию помощь в дальнейшем развитии. &quot;На этой неделе посетил Рязанский аккумуляторный завод… По итогам визита дал министерствам ряд поручений по помощи в дальнейшем развитии предприятия&quot;, - написал Малков в своём Telegram-канале.Он отметил, что завод работает уже почти 20 лет, выпускает свинцово-кислотные аккумуляторы для промышленности и автомобилей. Поставки налажены во все регионы России и страны ближнего зарубежья. "Это пример современного производства, где активно решаются задачи импортозамещения", - подчеркнул губернатор. По его словам, за шесть лет на предприятии проведена серьёзная модернизация, запущены в эксплуатацию новые линии, в том числе с привлечением средств Фонда развития промышленности. В 2023 году это позволило увеличить объём выпускаемой продукции почти в полтора раза. Расширен ассортимент, повысилась производительность труда. "Предприятие и дальше будет увеличивать мощности, используя государственную поддержку. В этом году строится новый корпус, цех и склад. С руководством предприятия обсудили вопросы сотрудничества, отдельно — тему экологии. Здесь установлены мощные очистительные системы и налажен постоянный контроль", - добавил глава региона.
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россия, рязанская область, рязань, павел малков, фонд развития промышленности
Рязанская область, Россия, Рязанская область, Рязань, Павел Малков, Фонд развития промышленности

Рязанский губернатор посетил аккумуляторный завод

© Фото : Павел Малков/TelegramГубернатор Рязанской области Павел Малков посетил аккумуляторный завод в Рязани
Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил аккумуляторный завод в Рязани - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Павел Малков/Telegram
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 3 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил аккумуляторный завод в Рязани, поставляющий продукцию во все регионы России и страны ближнего зарубежья, и поручил министерствам оказать предприятию помощь в дальнейшем развитии.
«

"На этой неделе посетил Рязанский аккумуляторный завод… По итогам визита дал министерствам ряд поручений по помощи в дальнейшем развитии предприятия", - написал Малков в своём Telegram-канале.

© Фото : Павел Малков/TelegramАккумуляторный завод в Рязани
Аккумуляторный завод в Рязани - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Павел Малков/Telegram
Аккумуляторный завод в Рязани
Он отметил, что завод работает уже почти 20 лет, выпускает свинцово-кислотные аккумуляторы для промышленности и автомобилей. Поставки налажены во все регионы России и страны ближнего зарубежья.
«
"Это пример современного производства, где активно решаются задачи импортозамещения", - подчеркнул губернатор.
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По его словам, за шесть лет на предприятии проведена серьёзная модернизация, запущены в эксплуатацию новые линии, в том числе с привлечением средств Фонда развития промышленности. В 2023 году это позволило увеличить объём выпускаемой продукции почти в полтора раза. Расширен ассортимент, повысилась производительность труда.
"Предприятие и дальше будет увеличивать мощности, используя государственную поддержку. В этом году строится новый корпус, цех и склад. С руководством предприятия обсудили вопросы сотрудничества, отдельно — тему экологии. Здесь установлены мощные очистительные системы и налажен постоянный контроль", - добавил глава региона.
 
Рязанская областьРоссияРязанская областьРязаньПавел МалковФонд развития промышленности
 
 
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