Мишустин назвал среднюю зарплату в России
Мишустин: средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей, это данные от работодателей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Средняя заработная плата в стране 73 тысячи рублей... Мы знаем это от работодателей, знаем, каждую цифру. То, что работодатели платят выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции, они все учтены ", - сказал Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.
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