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Мишустин назвал среднюю зарплату в России - РИА Новости, 03.04.2024
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16:43 03.04.2024 (обновлено: 16:50 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/zarplata-1937642020.html
Мишустин назвал среднюю зарплату в России
Мишустин назвал среднюю зарплату в России - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин назвал среднюю зарплату в России
Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей, это данные от работодателей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:43
2024-04-03T16:50
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей, это данные от работодателей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Средняя заработная плата в стране 73 тысячи рублей... Мы знаем это от работодателей, знаем, каждую цифру. То, что работодатели платят выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции, они все учтены ", - сказал Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
Мишустин назвал среднюю зарплату в России

Мишустин: средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей, это данные от работодателей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Средняя заработная плата в стране 73 тысячи рублей... Мы знаем это от работодателей, знаем, каждую цифру. То, что работодатели платят выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции, они все учтены ", - сказал Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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