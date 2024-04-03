https://ria.ru/20240403/zarplata-1937642020.html

Мишустин назвал среднюю зарплату в России

Мишустин назвал среднюю зарплату в России - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин назвал среднюю зарплату в России

Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей, это данные от работодателей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:43

2024-04-03T16:43

2024-04-03T16:50

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей, это данные от работодателей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Средняя заработная плата в стране 73 тысячи рублей... Мы знаем это от работодателей, знаем, каждую цифру. То, что работодатели платят выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции, они все учтены ", - сказал Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.

https://ria.ru/20240331/zarplaty-1936893849.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, михаил мишустин, россия