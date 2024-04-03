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На власти США, отложившие запрет на ментоловые сигареты, подали в суд

На власти США, отложившие запрет на ментоловые сигареты, подали в суд - РИА Новости, 03.04.2024

На власти США, отложившие запрет на ментоловые сигареты, подали в суд

Группы правозащитников в США подали в суд на американские власти, отложившие запрет на ментоловые сигареты из-за выборов в 2024 году, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T21:07

2024-04-03T21:07

2024-04-03T21:07

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Группы правозащитников в США подали в суд на американские власти, отложившие запрет на ментоловые сигареты из-за выборов в 2024 году, сообщает телеканал CNN. Ранее газета Washington Post со ссылкой на представителей администрации президента США Джо Байдена писала, что администрация отложит запрет на ментоловые сигареты, который может повлиять на переизбрание Байдена на пост главы государства в 2024 году. "Коалиция гражданских правозащитных и медицинских организаций заявила во вторник, что они подают в суд на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, поскольку оно просрочило принятие мер по запрету сигарет с ментолом", - говорится в сообщении. Как сообщает телеканал, исследование 2020 года показало, что более 83% темнокожих курильщиков предпочитают сигареты с ментолом, в то время как среди белого населения их выбирают лишь около 30% курильщиков. Агентство Ассошиэйтед Пресс в свою очередь сообщает, что иск является следствием растущей обеспокоенности о том, что принятие закона о запрете сигарет с ментолом может быть сорвано из-за предстоящих выборов президента в США. Как отмечается, некоторые чиновники в Белом доме считают, что данный запрет может снизить количество избирателей Байдена среди темнокожего населения, которое употребляет сигареты с ментолом в большом количестве. Отмечается, что во вторник представитель Белого дома отказался комментировать иск, но у американского правительства будет около двух месяцев, чтобы дать ответ. Ранее сообщалось, что закон о запрете на ментоловые сигареты вызвал ожесточённые дискуссии в преддверии президентских выборов в 2024 году. Демократы высказывали опасения, что пошатнувшаяся популярность Байдена может привести к низкой явке среди темнокожих избирателей, "чья политическая поддержка привела его в Белый дом". По данным центра по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC), в 2018-2019 годах примерно 70% афроамериканцев в возрасте от 18 до 34 лет предпочитали ментоловые сигареты. Как отмечала Washington Post, некоторые ведущие группы по защите гражданских прав и охране здоровья утверждают, что табачная индустрия уже давно ведёт агрессивную маркетинговую кампанию среди темнокожего населения. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Основными кандидатами являются Дональд Трамп, признанный виновным в том, что он вместе со своими сыновьями и партнёрами десять лет завышал стоимость активов на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго, и Джо Байден - старейший президент США, которому исполнится 82 года на момент вступления в должность, если он выиграет выборы.

https://ria.ru/20240124/kurenie-1923111845.html

https://ria.ru/20240315/vybory-1933374777.html

https://ria.ru/20240102/bayden-1919478861.html

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в мире, сша, майами, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп