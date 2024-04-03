https://ria.ru/20240403/zakharova-1937463148.html
Захарова удивилась преклонению армянских властей перед ЕС
Захарова удивилась преклонению армянских властей перед ЕС - РИА Новости, 03.04.2024
Захарова удивилась преклонению армянских властей перед ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ее удивляет преклонение официального Еревана перед порядками и ценностями Евросоюза с учетом... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T00:11
2024-04-03T00:11
2024-04-03T00:11
армения
мария захарова
евросоюз
ереван
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ее удивляет преклонение официального Еревана перед порядками и ценностями Евросоюза с учетом древнейших цивилизации и культуры самой Армении. Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения, ее народ и "армянская демократия" уже "давно перешли линию и разделяют систему европейских ценностей, европейской семьи, демократии". Спикер, высказывая свое мнение о том, станет ли Армения кандидатом в члены ЕС, сказал, что для страны это "самый желанный и правильный вариант, к которому мы должны идти". "Знаете, что меня поражает? Почему представители нынешних властей в Ереване так демпингуют? Почему они сравнивают древнейшую армянскую цивилизацию с культурой, историей, собственной государственностью, которая была, извините, задолго до европейской демократии, с нынешним действительно находящимся в тупике Европейским союзом? А именно об этом они говорят, когда приводят слова о европейской демократии", - сказала Захарова в эфире канала "Звезда". Она подчеркнула, что сам Евросоюз находится в кризисе с экономической, политической, общественной, правовой точек зрения. "Это все не едет, это все разваливается. И вот представитель древнейшей цивилизации, понимаете, как будто ему зеркальце показали в обмен на алмаз, изумруд или рубин, приносит это зеркальце, эту бумажку, этот фантик и предлагает соотносить себя с тысячелетней историей с этим вот находящимся в кризисе сообществом", - отметила Захарова. Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой отмечается, что, если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса кандидата в ЕС и продолжит путь последовательных реформ, укрепляющих ее демократию, "это может подготовить почву для трансформации в отношениях ЕС-Армения". Депутаты также подчеркнули, что Еврокомиссия и Совет ЕС должны "активно поддерживать стремление Армении к расширению сотрудничества с ЕС не только в области экономического партнерства, но и в области политического диалога, контактов между людьми, секторальной интеграции и сотрудничества в области безопасности". В конце февраля Симонян, отвечая журналистам на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил, что страна будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность. Позднее - уже в марте - глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World сообщил, что идея вступления в ЕС входит в ряд активно обсуждаемых Арменией вопросов.
https://ria.ru/20240402/armeniya-1937307764.html
https://ria.ru/20240401/armeniya-1937089369.html
https://ria.ru/20240329/armeniya-1936653214.html
армения
ереван
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, мария захарова, евросоюз, ереван, россия, в мире
Армения, Мария Захарова, Евросоюз, Ереван, Россия, В мире
Захарова удивилась преклонению армянских властей перед ЕС
Захарова удивилась преклонению армянских властей перед порядками Евросоюза
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила
, что ее удивляет преклонение официального Еревана перед порядками и ценностями Евросоюза с учетом древнейших цивилизации и культуры самой Армении.
Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения, ее народ и "армянская демократия" уже "давно перешли линию и разделяют систему европейских ценностей, европейской семьи, демократии". Спикер, высказывая свое мнение о том, станет ли Армения кандидатом в члены ЕС, сказал, что для страны это "самый желанный и правильный вариант, к которому мы должны идти".
"Знаете, что меня поражает? Почему представители нынешних властей в Ереване так демпингуют? Почему они сравнивают древнейшую армянскую цивилизацию с культурой, историей, собственной государственностью, которая была, извините, задолго до европейской демократии, с нынешним действительно находящимся в тупике Европейским союзом? А именно об этом они говорят, когда приводят слова о европейской демократии", - сказала Захарова в эфире канала "Звезда".
Она подчеркнула, что сам Евросоюз находится в кризисе с экономической, политической, общественной, правовой точек зрения.
"Это все не едет, это все разваливается. И вот представитель древнейшей цивилизации, понимаете, как будто ему зеркальце показали в обмен на алмаз, изумруд или рубин, приносит это зеркальце, эту бумажку, этот фантик и предлагает соотносить себя с тысячелетней историей с этим вот находящимся в кризисе сообществом", - отметила Захарова.
Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой отмечается, что, если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса кандидата в ЕС и продолжит путь последовательных реформ, укрепляющих ее демократию, "это может подготовить почву для трансформации в отношениях ЕС-Армения". Депутаты также подчеркнули, что Еврокомиссия и Совет ЕС должны "активно поддерживать стремление Армении к расширению сотрудничества с ЕС не только в области экономического партнерства, но и в области политического диалога, контактов между людьми, секторальной интеграции и сотрудничества в области безопасности".
В конце февраля Симонян, отвечая журналистам на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил, что страна будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность. Позднее - уже в марте - глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World сообщил, что идея вступления в ЕС входит в ряд активно обсуждаемых Арменией вопросов.