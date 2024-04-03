https://ria.ru/20240403/zakharova-1937463148.html

Захарова удивилась преклонению армянских властей перед ЕС

Захарова удивилась преклонению армянских властей перед ЕС - РИА Новости, 03.04.2024

Захарова удивилась преклонению армянских властей перед ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ее удивляет преклонение официального Еревана перед порядками и ценностями Евросоюза с учетом... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T00:11

2024-04-03T00:11

2024-04-03T00:11

армения

мария захарова

евросоюз

ереван

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ее удивляет преклонение официального Еревана перед порядками и ценностями Евросоюза с учетом древнейших цивилизации и культуры самой Армении. Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения, ее народ и "армянская демократия" уже "давно перешли линию и разделяют систему европейских ценностей, европейской семьи, демократии". Спикер, высказывая свое мнение о том, станет ли Армения кандидатом в члены ЕС, сказал, что для страны это "самый желанный и правильный вариант, к которому мы должны идти". "Знаете, что меня поражает? Почему представители нынешних властей в Ереване так демпингуют? Почему они сравнивают древнейшую армянскую цивилизацию с культурой, историей, собственной государственностью, которая была, извините, задолго до европейской демократии, с нынешним действительно находящимся в тупике Европейским союзом? А именно об этом они говорят, когда приводят слова о европейской демократии", - сказала Захарова в эфире канала "Звезда". Она подчеркнула, что сам Евросоюз находится в кризисе с экономической, политической, общественной, правовой точек зрения. "Это все не едет, это все разваливается. И вот представитель древнейшей цивилизации, понимаете, как будто ему зеркальце показали в обмен на алмаз, изумруд или рубин, приносит это зеркальце, эту бумажку, этот фантик и предлагает соотносить себя с тысячелетней историей с этим вот находящимся в кризисе сообществом", - отметила Захарова. Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой отмечается, что, если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса кандидата в ЕС и продолжит путь последовательных реформ, укрепляющих ее демократию, "это может подготовить почву для трансформации в отношениях ЕС-Армения". Депутаты также подчеркнули, что Еврокомиссия и Совет ЕС должны "активно поддерживать стремление Армении к расширению сотрудничества с ЕС не только в области экономического партнерства, но и в области политического диалога, контактов между людьми, секторальной интеграции и сотрудничества в области безопасности". В конце февраля Симонян, отвечая журналистам на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил, что страна будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность. Позднее - уже в марте - глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World сообщил, что идея вступления в ЕС входит в ряд активно обсуждаемых Арменией вопросов.

https://ria.ru/20240402/armeniya-1937307764.html

https://ria.ru/20240401/armeniya-1937089369.html

https://ria.ru/20240329/armeniya-1936653214.html

армения

ереван

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, мария захарова, евросоюз, ереван, россия, в мире