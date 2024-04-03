https://ria.ru/20240403/whatsapp-1937712214.html

Пользователи сервисов Meta* сообщили о масштабных сбоях

Пользователи сервисов Meta* сообщили о масштабных сбоях - РИА Новости, 03.04.2024

Пользователи сервисов Meta* сообщили о масштабных сбоях

Пользователи сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компании Meta*, в том числе соцсетей Instagram* и Facebook* и мессенджера WhatsApp, следует из данных РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T21:42

2024-04-03T21:42

2024-04-03T23:07

технологии

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сша

великобритания

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Пользователи сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов компании Meta*, в том числе соцсетей Instagram* и Facebook* и мессенджера WhatsApp, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Сбой в работе сервисов начался примерно в 20:52 мск. Из таких стран, как Германия и Нидерланды, поступало более 100 тысяч жалоб на работу WhatsApp. Также сообщения о неполадках поступают из Великобритании, США, Канады, Италии, Франции, Индии, Аргентины и других стран. Пользователи отмечают проблемы с отправкой сообщений, а также в работе приложения.По данным Downradar, по России максимально фиксировалось 1736 сообщений о сбоях.Также фиксируются проблемы в работе Instagram* — так, например, в США наблюдалось более пяти тысяч сообщений о сбоях. Пользователи жалуются на работу приложения и отражение ленты.Сообщений о сбоях в работе Facebook* поступает меньше всего: в США наблюдалось около 1,5 тысячи жалоб, в Великобритании — 1,4 тысячи. Пользователи отмечают неполадки в работе приложения и сайта соцсети.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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сша

великобритания

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2024

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технологии, европа, whatsapp inc., сша, великобритания, россия