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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харьковской области - РИА Новости, 03.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харьковской области
Взрыв прогремел в среду в городе Мерефа в Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T18:49
2024-04-03T18:49
2024-04-03T18:49
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в городе Мерефа в Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрыве в Мерефе Харьковской области", - говорится в сообщении издания. Официальной информации о взрыве пока не поступало.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харьковской области
"Страна": взрыв прогремел в городе Мерефа в Харьковской области