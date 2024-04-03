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Обрабатывающие производства Костромской области увеличили выпуск продукции

Обрабатывающие производства Костромской области увеличили выпуск продукции - РИА Новости, 03.04.2024

Обрабатывающие производства Костромской области увеличили выпуск продукции

Обрабатывающие производства Костромской области увеличили объемы выпуска продукции на 13,4%, сообщает администрация региона. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T23:34

2024-04-03T23:34

2024-04-03T23:34

костромская область

экономика

технологии

костромская область

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КОСТРОМА, 3 апр – РИА Новости. Обрабатывающие производства Костромской области увеличили объемы выпуска продукции на 13,4%, сообщает администрация региона. "Предприятия региона расширяют производственные мощности, увеличивают объемы выпускаемой продукции. По данным мониторинга, обрабатывающие производства Костромской области увеличили объемы выпуска продукции на 13,4%. В целом по итогам первых двух месяцев 2024 индекс промышленного производства в регионе составил 100,7%", - говорится в сообщении. Положительной динамике способствуют эффективные управленческие решения и меры господдержки, принятые на федеральном и региональном уровнях, считают эксперты. В частности, в регионе выросли показатели в таких сферах, как производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (рост в 4,3 раза), производство транспортных средств и оборудования (рост в 1,8 раза), ремонт и монтаж машин и оборудования (рост на 67,8%), металлургическое производство (рост на 65,4 %), производство табачных изделий (рост на 59,1%), деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (рост на 37,8%). Почти на треть выросло производство резиновых и пластмассовых изделий, текстильных изделий, напитков, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, объемы обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки. Также положительную динамику показали производство бумаги и бумажных изделий, мебели, производство пищевых продуктов, химических веществ и химических продуктов. Рост производства показали также добыча полезных ископаемых (на 13,9%) и отрасли, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. В сырьевом секторе в Костромской области выросли объемы добычи гранул, крошки и порошка, гальки, гравия на 42,8%.

https://ria.ru/20240402/reyting-1937417764.html

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экономика, технологии, костромская область