https://ria.ru/20240403/vvp-1937702646.html

Рост ВВП России в феврале ускорился

Рост ВВП России в феврале ускорился - РИА Новости, 03.04.2024

Рост ВВП России в феврале ускорился

Рост ВВП России в феврале ускорился до 7,7% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике". РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T20:36

2024-04-03T20:36

2024-04-03T22:12

экономика

россия

цены на нефть

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819023374_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_a24dac46e06c756df0792b70d98db88a.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Рост ВВП России в феврале ускорился до 7,7% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в феврале 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 7,7% год к году после 4,6% год к году в январе", — указано в документе.В министерстве также отметили, что в месячном выражении ВВП в феврале вырос на 0,2% с исключением сезонного фактора. По сравнению с этим же месяцем 2022 года показатель увеличился на 4,7%.Прогноз Минэкономразвития на 2024-2025 годы предполагает рост экономики на 2,3%, в 2026 году — на 2,2%. Ведомство традиционно весной пересматривает социально-экономический прогноз на текущий год и ближайшую трехлетку. В 2023-м экономика выросла на 3,6%.

https://ria.ru/20240229/briks-1930297933.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, цены на нефть, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)