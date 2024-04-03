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Рост ВВП России в феврале ускорился
Рост ВВП России в феврале ускорился - РИА Новости, 03.04.2024
Рост ВВП России в феврале ускорился
Рост ВВП России в феврале ускорился до 7,7% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике". РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T20:36
2024-04-03T20:36
2024-04-03T22:12
экономика
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цены на нефть
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Рост ВВП России в феврале ускорился до 7,7% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в феврале 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 7,7% год к году после 4,6% год к году в январе", — указано в документе.В министерстве также отметили, что в месячном выражении ВВП в феврале вырос на 0,2% с исключением сезонного фактора. По сравнению с этим же месяцем 2022 года показатель увеличился на 4,7%.Прогноз Минэкономразвития на 2024-2025 годы предполагает рост экономики на 2,3%, в 2026 году — на 2,2%. Ведомство традиционно весной пересматривает социально-экономический прогноз на текущий год и ближайшую трехлетку. В 2023-м экономика выросла на 3,6%.
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экономика, россия, цены на нефть, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Цены на нефть, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Рост ВВП России в феврале ускорился
Рост ВВП России в феврале ускорился до 7,7 процента