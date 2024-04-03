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Путин провел по видеосвязи встречу с главой Сахалинской области - РИА Новости, 03.04.2024
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17:06 03.04.2024 (обновлено: 17:38 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/vstrecha-1937655813.html
Путин провел по видеосвязи встречу с главой Сахалинской области
Путин провел по видеосвязи встречу с главой Сахалинской области - РИА Новости, 03.04.2024
Путин провел по видеосвязи встречу с главой Сахалинской области
Президент России Владимир Путин отреагировал на просьбу губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко поддержать его решение баллотироваться на выборах... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:06
2024-04-03T17:38
сахалинская область
владимир путин
валерий лимаренко
политика
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отреагировал на просьбу губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко поддержать его решение баллотироваться на выборах главы региона в сентябре: результаты работы во главе области очевидны, уверен, вы знаете, что и как нужно делать.Президент в среду побеседовал с главой области по видеосвязи. Лимаренко в завершение встречи отметил, что "хотел просить благословения баллотироваться в этом году в сентябре на пост губернатора", рассчитывает на решение президента."Валерий Игоревич, у вас в целом все получается. Может не все, но получается. И результаты очевидны, это факт. Безусловно, еще очень много нужно сделать. Уверен, что вы знаете, что и как надо делать", - ответил Путин.
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сахалинская область, владимир путин, валерий лимаренко, политика, россия
Сахалинская область, Владимир Путин, Валерий Лимаренко, Политика, Россия
Путин провел по видеосвязи встречу с главой Сахалинской области

Путин провел по видеосвязи встречу с главой Сахалинской области Лимаренко

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отреагировал на просьбу губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко поддержать его решение баллотироваться на выборах главы региона в сентябре: результаты работы во главе области очевидны, уверен, вы знаете, что и как нужно делать.
Президент в среду побеседовал с главой области по видеосвязи. Лимаренко в завершение встречи отметил, что "хотел просить благословения баллотироваться в этом году в сентябре на пост губернатора", рассчитывает на решение президента.
"Валерий Игоревич, у вас в целом все получается. Может не все, но получается. И результаты очевидны, это факт. Безусловно, еще очень много нужно сделать. Уверен, что вы знаете, что и как надо делать", - ответил Путин.
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