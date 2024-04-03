Путин провел по видеосвязи встречу с главой Сахалинской области
Путин провел по видеосвязи встречу с главой Сахалинской области Лимаренко
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отреагировал на просьбу губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко поддержать его решение баллотироваться на выборах главы региона в сентябре: результаты работы во главе области очевидны, уверен, вы знаете, что и как нужно делать.
Президент в среду побеседовал с главой области по видеосвязи. Лимаренко в завершение встречи отметил, что "хотел просить благословения баллотироваться в этом году в сентябре на пост губернатора", рассчитывает на решение президента.
"Валерий Игоревич, у вас в целом все получается. Может не все, но получается. И результаты очевидны, это факт. Безусловно, еще очень много нужно сделать. Уверен, что вы знаете, что и как надо делать", - ответил Путин.
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