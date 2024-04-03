https://ria.ru/20240403/vstrecha-1937655813.html

Путин провел по видеосвязи встречу с главой Сахалинской области

Путин провел по видеосвязи встречу с главой Сахалинской области - РИА Новости, 03.04.2024

Путин провел по видеосвязи встречу с главой Сахалинской области

Президент России Владимир Путин отреагировал на просьбу губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко поддержать его решение баллотироваться на выборах... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:06

2024-04-03T17:06

2024-04-03T17:38

сахалинская область

владимир путин

валерий лимаренко

политика

россия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отреагировал на просьбу губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко поддержать его решение баллотироваться на выборах главы региона в сентябре: результаты работы во главе области очевидны, уверен, вы знаете, что и как нужно делать.Президент в среду побеседовал с главой области по видеосвязи. Лимаренко в завершение встречи отметил, что "хотел просить благословения баллотироваться в этом году в сентябре на пост губернатора", рассчитывает на решение президента."Валерий Игоревич, у вас в целом все получается. Может не все, но получается. И результаты очевидны, это факт. Безусловно, еще очень много нужно сделать. Уверен, что вы знаете, что и как надо делать", - ответил Путин.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937640401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сахалинская область, владимир путин, валерий лимаренко, политика, россия