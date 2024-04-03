https://ria.ru/20240403/vozgoranie-1937684753.html

На юго-востоке Москвы загорелось административное здание

На юго-востоке Москвы загорелось административное здание - РИА Новости, 03.04.2024

На юго-востоке Москвы загорелось административное здание

Пожар произошел на втором этаже двухэтажного административного здания на юго-востоке Москвы, его потушили на 200 квадратных метров, информации о пострадавших не РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T18:47

2024-04-03T18:47

2024-04-03T18:47

происшествия

коммерческая недвижимость

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пожар произошел на втором этаже двухэтажного административного здания на юго-востоке Москвы, его потушили на 200 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. "В 15.54 поступило сообщение о загорании на втором этаже двухэтажного административного здания на Смирновской улице, дом 4, строение 2... Пожар был ликвидирован на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении. Также уточняется, что информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара были задействованы 69 человек личного состава и порядка 20 единиц техники.

https://ria.ru/20240402/vozgoranie-1937399843.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)