https://ria.ru/20240403/voronezh-1937610376.html

Власти опровергли сообщение об угрозе вспышки холеры в Воронеже

Власти опровергли сообщение об угрозе вспышки холеры в Воронеже - РИА Новости, 03.04.2024

Власти опровергли сообщение об угрозе вспышки холеры в Воронеже

Власти Воронежской области назвали фейком появившуюся в соцсетях информацию об угрозе вспышки холеры в Воронеже в результате биологической диверсии, сообщили... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:29

2024-04-03T15:29

2024-04-03T17:04

воронежская область

воронеж

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937654480_926:836:3024:2016_1920x0_80_0_0_032348c256acc182b24c72dbd1e4630d.jpg

ВОРОНЕЖ, 3 апр - РИА Новости. Власти Воронежской области назвали фейком появившуюся в соцсетях информацию об угрозе вспышки холеры в Воронеже в результате биологической диверсии, сообщили журналистам в правительстве региона. "Фейк: Воронежу угрожает вспышка холеры в результате биологической диверсии. Такие сообщения рассылаются в WhatsApp среди горожан", - говорится в сообщении. Отмечается, что слухи про холеру являются одним из "самых долгоиграющих фейков, который кочует из города в город". При этом текст распространяемой информации "почти всегда одинаков". "Никаких реальных угроз населению, конечно же, нет. На официальных ресурсах власти и медики не сообщают ничего подобного. Подобные вбросы особенно часто появляются в весенний и осенний период", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240403/kor-1937499751.html

воронежская область

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, воронеж, происшествия