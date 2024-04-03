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Власти опровергли сообщение об угрозе вспышки холеры в Воронеже - РИА Новости, 03.04.2024
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15:29 03.04.2024 (обновлено: 17:04 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/voronezh-1937610376.html
Власти опровергли сообщение об угрозе вспышки холеры в Воронеже
Власти опровергли сообщение об угрозе вспышки холеры в Воронеже - РИА Новости, 03.04.2024
Власти опровергли сообщение об угрозе вспышки холеры в Воронеже
Власти Воронежской области назвали фейком появившуюся в соцсетях информацию об угрозе вспышки холеры в Воронеже в результате биологической диверсии, сообщили... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:29
2024-04-03T17:04
воронежская область
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 3 апр - РИА Новости. Власти Воронежской области назвали фейком появившуюся в соцсетях информацию об угрозе вспышки холеры в Воронеже в результате биологической диверсии, сообщили журналистам в правительстве региона. "Фейк: Воронежу угрожает вспышка холеры в результате биологической диверсии. Такие сообщения рассылаются в WhatsApp среди горожан", - говорится в сообщении. Отмечается, что слухи про холеру являются одним из "самых долгоиграющих фейков, который кочует из города в город". При этом текст распространяемой информации "почти всегда одинаков". "Никаких реальных угроз населению, конечно же, нет. На официальных ресурсах власти и медики не сообщают ничего подобного. Подобные вбросы особенно часто появляются в весенний и осенний период", - говорится в сообщении.
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воронежская область, воронеж, происшествия
Воронежская область, Воронеж, Происшествия
Власти опровергли сообщение об угрозе вспышки холеры в Воронеже

Власти: информация об угрозе вспышки холеры в Воронеже является фейком

© iStock.com / DedMityayВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© iStock.com / DedMityay
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ВОРОНЕЖ, 3 апр - РИА Новости. Власти Воронежской области назвали фейком появившуюся в соцсетях информацию об угрозе вспышки холеры в Воронеже в результате биологической диверсии, сообщили журналистам в правительстве региона.
«
"Фейк: Воронежу угрожает вспышка холеры в результате биологической диверсии. Такие сообщения рассылаются в WhatsApp среди горожан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что слухи про холеру являются одним из "самых долгоиграющих фейков, который кочует из города в город". При этом текст распространяемой информации "почти всегда одинаков".
"Никаких реальных угроз населению, конечно же, нет. На официальных ресурсах власти и медики не сообщают ничего подобного. Подобные вбросы особенно часто появляются в весенний и осенний период", - говорится в сообщении.
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