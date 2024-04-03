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Российский военный признался, что боится встретиться в бою с родным братом - РИА Новости, 03.04.2024
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17:02 03.04.2024 (обновлено: 17:39 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/voennyy-1937654335.html
Российский военный признался, что боится встретиться в бою с родным братом
Российский военный признался, что боится встретиться в бою с родным братом - РИА Новости, 03.04.2024
Российский военный признался, что боится встретиться в бою с родным братом
Военнослужащий 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск ВС РФ родом из Авдеевки с позывным "Хам" рассказал РИА Новости, что самое страшное для него -... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:02
2024-04-03T17:39
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
авдеевка
россия
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Военнослужащий 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск ВС РФ родом из Авдеевки с позывным "Хам" рассказал РИА Новости, что самое страшное для него - возможность столкнуться в бою с собственным братом. "Брат у меня призывного возраста, ему сейчас 20 лет, и в связи с такой ситуацией сложившейся страшно будет, конечно, что случится такая ситуация, что его заберут (в ВСУ - ред.). И самое страшное будет, естественно, то, что я с ним могу встретиться в бою, столкнуться лоб ко лбу", - сказал собеседник. Военнослужащий принимает участие в боевых действиях с 2022 года, родом из Авдеевки. Мать и брат находятся на территории Украины. Учился в Донецке, до начала СВО работал токарем на Ясиноватском машиностроительном заводе. "Хам" считает, что, на Украине сложилась плохая ситуация из-за одурманивания народа, который забыл прошлое, потерял свои истоки, поддавшись соблазнам Запада. Он заметил, что Россия и Украина не являются врагами, так как это один народ, а с общим врагом надо бороться вместе. "Все-таки хотелось бы, чтобы с братом встретиться не на поле боя, так как это у многих случается, а хотелось бы, чтобы с ним встретиться все-таки за одним столом, в спокойной обстановке", - заключил собеседник.
https://ria.ru/20240223/boets-1929106273.html
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Военнослужащий: "Самое страшное – столкнуться в бою с собственным братом"
Военнослужащий 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск ВС РФ родом из Авдеевки с позывным "Хам" рассказал РИА Новости, что самое страшное для него - возможность столкнуться в бою с собственным братом.
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, авдеевка, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Авдеевка, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российский военный признался, что боится встретиться в бою с родным братом

Российский боец признался, что боится призыва брата в ВСУ и встречи с ним в бою

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Военнослужащий 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск ВС РФ родом из Авдеевки с позывным "Хам" рассказал РИА Новости, что самое страшное для него - возможность столкнуться в бою с собственным братом.
"Брат у меня призывного возраста, ему сейчас 20 лет, и в связи с такой ситуацией сложившейся страшно будет, конечно, что случится такая ситуация, что его заберут (в ВСУ - ред.). И самое страшное будет, естественно, то, что я с ним могу встретиться в бою, столкнуться лоб ко лбу", - сказал собеседник.
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Военнослужащий принимает участие в боевых действиях с 2022 года, родом из Авдеевки. Мать и брат находятся на территории Украины. Учился в Донецке, до начала СВО работал токарем на Ясиноватском машиностроительном заводе.
"Хам" считает, что, на Украине сложилась плохая ситуация из-за одурманивания народа, который забыл прошлое, потерял свои истоки, поддавшись соблазнам Запада. Он заметил, что Россия и Украина не являются врагами, так как это один народ, а с общим врагом надо бороться вместе.
"Все-таки хотелось бы, чтобы с братом встретиться не на поле боя, так как это у многих случается, а хотелось бы, чтобы с ним встретиться все-таки за одним столом, в спокойной обстановке", - заключил собеседник.
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