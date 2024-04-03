https://ria.ru/20240403/voennyy-1937654335.html

Российский военный признался, что боится встретиться в бою с родным братом

Российский военный признался, что боится встретиться в бою с родным братом - РИА Новости, 03.04.2024

Российский военный признался, что боится встретиться в бою с родным братом

Военнослужащий 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск ВС РФ родом из Авдеевки с позывным "Хам" рассказал РИА Новости, что самое страшное для него -... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:02

2024-04-03T17:02

2024-04-03T17:39

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Военнослужащий 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск ВС РФ родом из Авдеевки с позывным "Хам" рассказал РИА Новости, что самое страшное для него - возможность столкнуться в бою с собственным братом. "Брат у меня призывного возраста, ему сейчас 20 лет, и в связи с такой ситуацией сложившейся страшно будет, конечно, что случится такая ситуация, что его заберут (в ВСУ - ред.). И самое страшное будет, естественно, то, что я с ним могу встретиться в бою, столкнуться лоб ко лбу", - сказал собеседник. Военнослужащий принимает участие в боевых действиях с 2022 года, родом из Авдеевки. Мать и брат находятся на территории Украины. Учился в Донецке, до начала СВО работал токарем на Ясиноватском машиностроительном заводе. "Хам" считает, что, на Украине сложилась плохая ситуация из-за одурманивания народа, который забыл прошлое, потерял свои истоки, поддавшись соблазнам Запада. Он заметил, что Россия и Украина не являются врагами, так как это один народ, а с общим врагом надо бороться вместе. "Все-таки хотелось бы, чтобы с братом встретиться не на поле боя, так как это у многих случается, а хотелось бы, чтобы с ним встретиться все-таки за одним столом, в спокойной обстановке", - заключил собеседник.

https://ria.ru/20240223/boets-1929106273.html

https://ria.ru/20240306/avdeevka-1931179824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военнослужащий: "Самое страшное – столкнуться в бою с собственным братом" Военнослужащий 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск ВС РФ родом из Авдеевки с позывным "Хам" рассказал РИА Новости, что самое страшное для него - возможность столкнуться в бою с собственным братом. 2024-04-03T17:02 true PT2M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, вооруженные силы украины, авдеевка, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр