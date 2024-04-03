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В Тулуне арестовали водителя, сбившего двух школьников на переходе

В Тулуне арестовали водителя, сбившего двух школьников на переходе - РИА Новости, 03.04.2024

В Тулуне арестовали водителя, сбившего двух школьников на переходе

Водитель, сбивший в Тулуне на пешеходном переходе двух школьников, один из которых скончался, арестован на два месяца, сообщает прокуратура Иркутской области. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:05

2024-04-03T17:05

2024-04-03T17:05

происшествия

авто

тулун

иркутская область

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ИРКУТСК, 3 апр - РИА Новости. Водитель, сбивший в Тулуне на пешеходном переходе двух школьников, один из которых скончался, арестован на два месяца, сообщает прокуратура Иркутской области. "Тулунский городской суд с учетом мнения прокурора заключил сбившего школьников водителя под стражу на срок до 2 июня 2024 года", - говорится в сообщении. В Тулуне возбуждено уголовное дело по статье о нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. ДТП с участием автомобиля Toyota Caldina произошло во вторник в микрорайоне Угольщиков. Водитель сбил двух школьников, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП один из детей - семилетний мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи, второй ребенок 11 лет госпитализирован с тяжелыми травмами. Водитель иномарки был освидетельствован, состояние алкогольного опьянения не установлено. Прокуратура контролирует ход расследования.

https://ria.ru/20231024/prigovor-1904931202.html

тулун

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происшествия, авто, тулун, иркутская область