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В Тулуне арестовали водителя, сбившего двух школьников на переходе - РИА Новости, 03.04.2024
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17:05 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/voditel-1937655657.html
В Тулуне арестовали водителя, сбившего двух школьников на переходе
В Тулуне арестовали водителя, сбившего двух школьников на переходе - РИА Новости, 03.04.2024
В Тулуне арестовали водителя, сбившего двух школьников на переходе
Водитель, сбивший в Тулуне на пешеходном переходе двух школьников, один из которых скончался, арестован на два месяца, сообщает прокуратура Иркутской области. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:05
2024-04-03T17:05
происшествия
авто
тулун
иркутская область
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ИРКУТСК, 3 апр - РИА Новости. Водитель, сбивший в Тулуне на пешеходном переходе двух школьников, один из которых скончался, арестован на два месяца, сообщает прокуратура Иркутской области. "Тулунский городской суд с учетом мнения прокурора заключил сбившего школьников водителя под стражу на срок до 2 июня 2024 года", - говорится в сообщении. В Тулуне возбуждено уголовное дело по статье о нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. ДТП с участием автомобиля Toyota Caldina произошло во вторник в микрорайоне Угольщиков. Водитель сбил двух школьников, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП один из детей - семилетний мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи, второй ребенок 11 лет госпитализирован с тяжелыми травмами. Водитель иномарки был освидетельствован, состояние алкогольного опьянения не установлено. Прокуратура контролирует ход расследования.
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происшествия, авто, тулун, иркутская область
Происшествия, Авто, Тулун, Иркутская область
В Тулуне арестовали водителя, сбившего двух школьников на переходе

В Тулуне арестовали водителя, сбившего двух школьников на пешеходном переходе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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ИРКУТСК, 3 апр - РИА Новости. Водитель, сбивший в Тулуне на пешеходном переходе двух школьников, один из которых скончался, арестован на два месяца, сообщает прокуратура Иркутской области.
«
"Тулунский городской суд с учетом мнения прокурора заключил сбившего школьников водителя под стражу на срок до 2 июня 2024 года", - говорится в сообщении.
В Тулуне возбуждено уголовное дело по статье о нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. ДТП с участием автомобиля Toyota Caldina произошло во вторник в микрорайоне Угольщиков. Водитель сбил двух школьников, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП один из детей - семилетний мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи, второй ребенок 11 лет госпитализирован с тяжелыми травмами. Водитель иномарки был освидетельствован, состояние алкогольного опьянения не установлено.
Прокуратура контролирует ход расследования.
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