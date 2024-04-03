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Командир взвода БПЛА призвал не отвлекать детей от компьютерных игр - РИА Новости, 03.04.2024
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05:36 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/videoigry-1937475482.html
Командир взвода БПЛА призвал не отвлекать детей от компьютерных игр
Командир взвода БПЛА призвал не отвлекать детей от компьютерных игр - РИА Новости, 03.04.2024
Командир взвода БПЛА призвал не отвлекать детей от компьютерных игр
Молодые люди, которые в гражданской жизни увлекались компьютерными играми, быстрее осваивают управление дронами, так что если подросток увлекается геймерством,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T05:36
2024-04-03T05:36
технологии
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Молодые люди, которые в гражданской жизни увлекались компьютерными играми, быстрее осваивают управление дронами, так что если подросток увлекается геймерством, то не стоит его отвлекать, заявил РИА Новости командир взвода БПЛА 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным "Бошка", на днях награжденный за свою службу орденом Мужества. "Это ему это очень сильно поможет. Вот у меня есть такие парни, у которых моторика рук очень сразу развита за счет этого. Поэтому это вообще идеальные парни, побольше бы таких здесь. Очень помогает, если игрался там в игрушки", - заявил командир взвода РИА Новости. Если подросток увлекается компьютерными играми, то не стоит переживать по этому поводу и пытаться его отвлечь. "Конечно, конечно, надо дальше толкать: давай. Потому что неизвестно, что будет дальше. Всегда нужно думать об этом", - считает "Бошка". Конечно, операторы БПЛА в бою понимают, что это не компьютерная игра. "Конечно, мы понимаем, ну как мы не понимаем? Там живой человек. Но тут вопрос стоит в том, что в такой же экран смотрит противник. Поэтому тут безразличие, скорее всего. Безразличие, и просто надо думать о победе и приблизить ее. Это противник. Это потенциальная цель, которую нужно уничтожить, не более того", - сообщил командир. "Бошка" рассказал, что в гражданской жизни он работал трактористом, в сентябре 2022 года был мобилизован. Даже за полтора года методы ведения войны сильно поменялись, говорит он, а уж как будет развиваться сфера БПЛА - прогнозировать сложно, но вспоминаются фильмы про "Терминатора". "Война поменялась в техническом плане. Сейчас мне кажется, что вообще, по сути, всю-всю работу, основу выполняют БПЛА, дроны. Как и разведку дневную и ночную, так и уничтожение в принципе противника, пехоты и техники. Сейчас - война дронов", - заявил он РИА Новости. По его словам, еще полтора года назад он и многие его сослуживцы не имели представления о беспилотниках. В то время он служил штурмовиком, и основная нагрузка ложилась как раз на эту воинскую специальность. Сейчас функция штурмовиков лежит в контроле занятых позиций и населенных пунктов, а боевые действия ведутся с помощью беспилотников. Прогнозировать дальнейшее развитие этой сферы трудно. "Есть ощущение, что дальше будет развиваться, и страшно думать, что будет на самом-то деле. Вернемся к тем старым фильмом про "Терминатора", - считает он.
https://ria.ru/20240221/igry-1928859424.html
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технологии
Технологии
Командир взвода БПЛА призвал не отвлекать детей от компьютерных игр

Командир взвода БПЛА: любящие видеоигры дети быстрее учатся управлению БПЛА

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКиберспорт
Киберспорт - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Молодые люди, которые в гражданской жизни увлекались компьютерными играми, быстрее осваивают управление дронами, так что если подросток увлекается геймерством, то не стоит его отвлекать, заявил РИА Новости командир взвода БПЛА 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным "Бошка", на днях награжденный за свою службу орденом Мужества.
"Это ему это очень сильно поможет. Вот у меня есть такие парни, у которых моторика рук очень сразу развита за счет этого. Поэтому это вообще идеальные парни, побольше бы таких здесь. Очень помогает, если игрался там в игрушки", - заявил командир взвода РИА Новости.
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Если подросток увлекается компьютерными играми, то не стоит переживать по этому поводу и пытаться его отвлечь. "Конечно, конечно, надо дальше толкать: давай. Потому что неизвестно, что будет дальше. Всегда нужно думать об этом", - считает "Бошка".
Конечно, операторы БПЛА в бою понимают, что это не компьютерная игра.
"Конечно, мы понимаем, ну как мы не понимаем? Там живой человек. Но тут вопрос стоит в том, что в такой же экран смотрит противник. Поэтому тут безразличие, скорее всего. Безразличие, и просто надо думать о победе и приблизить ее. Это противник. Это потенциальная цель, которую нужно уничтожить, не более того", - сообщил командир.
"Бошка" рассказал, что в гражданской жизни он работал трактористом, в сентябре 2022 года был мобилизован. Даже за полтора года методы ведения войны сильно поменялись, говорит он, а уж как будет развиваться сфера БПЛА - прогнозировать сложно, но вспоминаются фильмы про "Терминатора". "Война поменялась в техническом плане. Сейчас мне кажется, что вообще, по сути, всю-всю работу, основу выполняют БПЛА, дроны. Как и разведку дневную и ночную, так и уничтожение в принципе противника, пехоты и техники. Сейчас - война дронов", - заявил он РИА Новости.
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По его словам, еще полтора года назад он и многие его сослуживцы не имели представления о беспилотниках. В то время он служил штурмовиком, и основная нагрузка ложилась как раз на эту воинскую специальность. Сейчас функция штурмовиков лежит в контроле занятых позиций и населенных пунктов, а боевые действия ведутся с помощью беспилотников. Прогнозировать дальнейшее развитие этой сферы трудно.
"Есть ощущение, что дальше будет развиваться, и страшно думать, что будет на самом-то деле. Вернемся к тем старым фильмом про "Терминатора", - считает он.
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