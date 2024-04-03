https://ria.ru/20240403/videoigry-1937475482.html

Командир взвода БПЛА призвал не отвлекать детей от компьютерных игр

Командир взвода БПЛА призвал не отвлекать детей от компьютерных игр - РИА Новости, 03.04.2024

Командир взвода БПЛА призвал не отвлекать детей от компьютерных игр

Молодые люди, которые в гражданской жизни увлекались компьютерными играми, быстрее осваивают управление дронами, так что если подросток увлекается геймерством,... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T05:36

2024-04-03T05:36

2024-04-03T05:36

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747170935_0:41:3078:1772_1920x0_80_0_0_74e9a88030a81e2ab68ae0a103588ab8.jpg

ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Молодые люди, которые в гражданской жизни увлекались компьютерными играми, быстрее осваивают управление дронами, так что если подросток увлекается геймерством, то не стоит его отвлекать, заявил РИА Новости командир взвода БПЛА 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным "Бошка", на днях награжденный за свою службу орденом Мужества. "Это ему это очень сильно поможет. Вот у меня есть такие парни, у которых моторика рук очень сразу развита за счет этого. Поэтому это вообще идеальные парни, побольше бы таких здесь. Очень помогает, если игрался там в игрушки", - заявил командир взвода РИА Новости. Если подросток увлекается компьютерными играми, то не стоит переживать по этому поводу и пытаться его отвлечь. "Конечно, конечно, надо дальше толкать: давай. Потому что неизвестно, что будет дальше. Всегда нужно думать об этом", - считает "Бошка". Конечно, операторы БПЛА в бою понимают, что это не компьютерная игра. "Конечно, мы понимаем, ну как мы не понимаем? Там живой человек. Но тут вопрос стоит в том, что в такой же экран смотрит противник. Поэтому тут безразличие, скорее всего. Безразличие, и просто надо думать о победе и приблизить ее. Это противник. Это потенциальная цель, которую нужно уничтожить, не более того", - сообщил командир. "Бошка" рассказал, что в гражданской жизни он работал трактористом, в сентябре 2022 года был мобилизован. Даже за полтора года методы ведения войны сильно поменялись, говорит он, а уж как будет развиваться сфера БПЛА - прогнозировать сложно, но вспоминаются фильмы про "Терминатора". "Война поменялась в техническом плане. Сейчас мне кажется, что вообще, по сути, всю-всю работу, основу выполняют БПЛА, дроны. Как и разведку дневную и ночную, так и уничтожение в принципе противника, пехоты и техники. Сейчас - война дронов", - заявил он РИА Новости. По его словам, еще полтора года назад он и многие его сослуживцы не имели представления о беспилотниках. В то время он служил штурмовиком, и основная нагрузка ложилась как раз на эту воинскую специальность. Сейчас функция штурмовиков лежит в контроле занятых позиций и населенных пунктов, а боевые действия ведутся с помощью беспилотников. Прогнозировать дальнейшее развитие этой сферы трудно. "Есть ощущение, что дальше будет развиваться, и страшно думать, что будет на самом-то деле. Вернемся к тем старым фильмом про "Терминатора", - считает он.

https://ria.ru/20240221/igry-1928859424.html

https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936776090.html

https://ria.ru/20240113/slutskiy-1921159583.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии