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Москвичей попросили быть аккуратными из-за сильного ветра - РИА Новости, 03.04.2024
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20:16 03.04.2024 (обновлено: 20:23 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/veter-1937700094.html
Москвичей попросили быть аккуратными из-за сильного ветра
Москвичей попросили быть аккуратными из-за сильного ветра - РИА Новости, 03.04.2024
Москвичей попросили быть аккуратными из-за сильного ветра
Жителей и гостей Москвы попросили быть аккуратными на улице из-за сильного ветра, который сохранится и ночью, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T20:16
2024-04-03T20:23
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть аккуратными на улице из-за сильного ветра, который сохранится и ночью, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. В ведомстве уточнили, что сильный ветер сохранится в городе до 3.00 4 апреля. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что во второй половине дня в Москве прогнозируется штормовой ветер юго-западных румбов – в порывах до 20 метров в секунду.
https://ria.ru/20240402/evakuatsiya-1937404039.html
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городское хозяйство москвы, москва, евгений тишковец
Городское хозяйство Москвы, Москва, Евгений Тишковец
Москвичей попросили быть аккуратными из-за сильного ветра

Москвичей попросили быть аккуратными из-за сильного ветра, он сохранится и ночью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЛюди на улице Москвы в ветреную погоду
Люди на улице Москвы в ветреную погоду - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Люди на улице Москвы в ветреную погоду
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть аккуратными на улице из-за сильного ветра, который сохранится и ночью, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
В ведомстве уточнили, что сильный ветер сохранится в городе до 3.00 4 апреля.
«
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что во второй половине дня в Москве прогнозируется штормовой ветер юго-западных румбов – в порывах до 20 метров в секунду.
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