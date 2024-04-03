https://ria.ru/20240403/veter-1937700094.html

Москвичей попросили быть аккуратными из-за сильного ветра

Москвичей попросили быть аккуратными из-за сильного ветра - РИА Новости, 03.04.2024

Москвичей попросили быть аккуратными из-за сильного ветра

Жителей и гостей Москвы попросили быть аккуратными на улице из-за сильного ветра, который сохранится и ночью, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T20:16

2024-04-03T20:16

2024-04-03T20:23

городское хозяйство москвы

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть аккуратными на улице из-за сильного ветра, который сохранится и ночью, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. В ведомстве уточнили, что сильный ветер сохранится в городе до 3.00 4 апреля. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что во второй половине дня в Москве прогнозируется штормовой ветер юго-западных румбов – в порывах до 20 метров в секунду.

https://ria.ru/20240402/evakuatsiya-1937404039.html

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городское хозяйство москвы, москва, евгений тишковец