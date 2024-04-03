https://ria.ru/20240403/veter-1937608769.html
На ВДНХ временно приостановили работу колеса обозрения "Солнце Москвы"
На ВДНХ временно приостановили работу колеса обозрения "Солнце Москвы" - РИА Новости, 03.04.2024
На ВДНХ временно приостановили работу колеса обозрения "Солнце Москвы"
Работа колеса обозрения "Солнце Москвы" временно приостановлена из-за погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:26
2024-04-03T15:26
2024-04-03T15:26
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Работа колеса обозрения "Солнце Москвы" временно приостановлена из-за погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. "Работа колеса обозрения "Солнце Москвы" временно приостановлена из-за погодных условий. В целях безопасности посетителей и согласно регламенту эксплуатации аттракциона при ветре более 15 метров в секунду прокаты на аттракционе приостанавливаются", - рассказали в пресс-службе. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что во второй половине дня прогнозируется штормовой ветер юго-западных румбов – в порывах до 20 метров в секунду.
https://ria.ru/20240403/zoopark-1937601972.html
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евгений тишковец, общество
Евгений Тишковец, Общество
На ВДНХ временно приостановили работу колеса обозрения "Солнце Москвы"
Работа колеса обозрения "Солнце Москвы" временно приостановлена из-за погоды