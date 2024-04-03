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Кафе и ресторанам Москвы порекомендовали закрыть летние веранды
Кафе и ресторанам Москвы порекомендовали закрыть летние веранды - РИА Новости, 03.04.2024
Кафе и ресторанам Москвы порекомендовали закрыть летние веранды
Предприятия общепита в Москве просят закрыть летние веранды в связи с сильным ветром, сообщается в Telegram-канале столичного департамента торговли и услуг. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:05
2024-04-03T14:05
2024-04-03T14:29
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Предприятия общепита в Москве просят закрыть летние веранды в связи с сильным ветром, сообщается в Telegram-канале столичного департамента торговли и услуг.Отмечается, что, по данным МЧС, до 21.00 3 апреля в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 21 метров в секунду."От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации, укрепить все конструкции и закрыть зонты", - говорится в сообщении.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Кафе и ресторанам Москвы порекомендовали закрыть летние веранды
В Москве предприятия общепита попросили закрыть летние веранды из-за ветра