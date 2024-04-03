https://ria.ru/20240403/veter-1937582744.html

Кафе и ресторанам Москвы порекомендовали закрыть летние веранды

Кафе и ресторанам Москвы порекомендовали закрыть летние веранды - РИА Новости, 03.04.2024

Кафе и ресторанам Москвы порекомендовали закрыть летние веранды

Предприятия общепита в Москве просят закрыть летние веранды в связи с сильным ветром, сообщается в Telegram-канале столичного департамента торговли и услуг. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:05

2024-04-03T14:05

2024-04-03T14:29

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757174353_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_eee2ee1c981680f92b1ed5b988a43d95.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Предприятия общепита в Москве просят закрыть летние веранды в связи с сильным ветром, сообщается в Telegram-канале столичного департамента торговли и услуг.Отмечается, что, по данным МЧС, до 21.00 3 апреля в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 21 метров в секунду."От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации, укрепить все конструкции и закрыть зонты", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240403/park-1937581263.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество