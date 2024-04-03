https://ria.ru/20240403/veter-1937484570.html

В Москве объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В Москве объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра - РИА Новости, 03.04.2024

В Москве объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за сильного ветра в среду, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T08:09

2024-04-03T08:09

2024-04-03T08:09

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за сильного ветра в среду, сообщает столичный главк МЧС. "По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 21 часа 03 апреля в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 16-21 метров в секунду", - сказали в ведомстве. Спасатели рекомендуют водителям ездить медленнее, увеличить дистанцию, а также избегать обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам же советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20240402/sneg-1937263687.html

https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html

москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр