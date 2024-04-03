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В Москве объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра - РИА Новости, 03.04.2024
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08:09 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/veter-1937484570.html
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра - РИА Новости, 03.04.2024
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за сильного ветра в среду, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T08:09
2024-04-03T08:09
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за сильного ветра в среду, сообщает столичный главк МЧС. "По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 21 часа 03 апреля в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 16-21 метров в секунду", - сказали в ведомстве. Спасатели рекомендуют водителям ездить медленнее, увеличить дистанцию, а также избегать обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам же советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20240402/sneg-1937263687.html
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

МЧС: экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за сильного ветра в среду

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНовоспасский мост. Москва
Новоспасский мост. Москва - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Новоспасский мост. Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за сильного ветра в среду, сообщает столичный главк МЧС.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 21 часа 03 апреля в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 16-21 метров в секунду", - сказали в ведомстве.
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Спасатели рекомендуют водителям ездить медленнее, увеличить дистанцию, а также избегать обгонов, перестроений, опережений.
Пешеходам же советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
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ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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