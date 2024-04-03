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В Москве объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра - РИА Новости, 03.04.2024
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за сильного ветра в среду, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T08:09
2024-04-03T08:09
2024-04-03T08:09
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за сильного ветра в среду, сообщает столичный главк МЧС. "По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 21 часа 03 апреля в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 16-21 метров в секунду", - сказали в ведомстве. Спасатели рекомендуют водителям ездить медленнее, увеличить дистанцию, а также избегать обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам же советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20240402/sneg-1937263687.html
https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
МЧС: экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за сильного ветра в среду