https://ria.ru/20240403/venesuela-1937517626.html

В Венесуэле умер старейший мужчина

В Венесуэле умер старейший мужчина - РИА Новости, 03.04.2024

В Венесуэле умер старейший мужчина

Венесуэлец Хуан Висенте Перес Мора, которого книга рекордов Гиннесса признала старейшим мужчиной в мире, скончался в возрасте 114 лет, сообщил президент... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T10:48

2024-04-03T10:48

2024-04-03T10:48

в мире

венесуэла

тачира

николас мадуро

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Венесуэлец Хуан Висенте Перес Мора, которого книга рекордов Гиннесса признала старейшим мужчиной в мире, скончался в возрасте 114 лет, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро на своей странице в соцсети X. "Хуан Висенте Перес Мора перенесся в вечность в возрасте 114 лет. Этот уроженец штата Тачира из города Эль-Кобре подарил Венесуэле рекорд Гиннесса как старейший мужчина в мире", - написал Мадуро. Он также выразил соболезнования родственникам усопшего и всем жителям Эль-Кобре. Согласно информации газете Nacional, в конце мая венесуэльцу должно было исполниться 115 лет. Книга рекордов Гиннесса признала его старейшим мужчиной в мире 4 февраля 2022 года, когда ему было 112 лет и 253 дня, указывает издание. Газета пишет, что Перес Мора был девятым из 10 детей в своей семье. Сам он стал отцом 11 детей. Издание отмечает, что Перес Мора в течение жизни занимался сельским хозяйством. По данным газеты, в последнее время за здоровьем мужчины постоянно наблюдала медицинская бригада, однако респираторные проблемы усугубили его состояние.

https://ria.ru/20211005/frantsuz-1753255399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, венесуэла, тачира, николас мадуро