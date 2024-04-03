https://ria.ru/20240403/venesuela-1937517626.html
В Венесуэле умер старейший мужчина
В Венесуэле умер старейший мужчина - РИА Новости, 03.04.2024
В Венесуэле умер старейший мужчина
Венесуэлец Хуан Висенте Перес Мора, которого книга рекордов Гиннесса признала старейшим мужчиной в мире, скончался в возрасте 114 лет, сообщил президент... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T10:48
2024-04-03T10:48
2024-04-03T10:48
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Венесуэлец Хуан Висенте Перес Мора, которого книга рекордов Гиннесса признала старейшим мужчиной в мире, скончался в возрасте 114 лет, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро на своей странице в соцсети X. "Хуан Висенте Перес Мора перенесся в вечность в возрасте 114 лет. Этот уроженец штата Тачира из города Эль-Кобре подарил Венесуэле рекорд Гиннесса как старейший мужчина в мире", - написал Мадуро. Он также выразил соболезнования родственникам усопшего и всем жителям Эль-Кобре. Согласно информации газете Nacional, в конце мая венесуэльцу должно было исполниться 115 лет. Книга рекордов Гиннесса признала его старейшим мужчиной в мире 4 февраля 2022 года, когда ему было 112 лет и 253 дня, указывает издание. Газета пишет, что Перес Мора был девятым из 10 детей в своей семье. Сам он стал отцом 11 детей. Издание отмечает, что Перес Мора в течение жизни занимался сельским хозяйством. По данным газеты, в последнее время за здоровьем мужчины постоянно наблюдала медицинская бригада, однако респираторные проблемы усугубили его состояние.
https://ria.ru/20211005/frantsuz-1753255399.html
https://ria.ru/20231113/dieta-1759424241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, тачира, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Тачира, Николас Мадуро
В Венесуэле умер старейший мужчина
Старейший мужчина в мире умер в Венесуэле в возрасте 114 лет
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Венесуэлец Хуан Висенте Перес Мора, которого книга рекордов Гиннесса признала старейшим мужчиной в мире, скончался в возрасте 114 лет, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро на своей странице в соцсети X
.
"Хуан Висенте Перес Мора перенесся в вечность в возрасте 114 лет. Этот уроженец штата Тачира
из города Эль-Кобре подарил Венесуэле рекорд Гиннесса как старейший мужчина в мире", - написал Мадуро.
Он также выразил соболезнования родственникам усопшего и всем жителям Эль-Кобре.
Согласно информации газете Nacional, в конце мая венесуэльцу должно было исполниться 115 лет. Книга рекордов Гиннесса признала его старейшим мужчиной в мире 4 февраля 2022 года, когда ему было 112 лет и 253 дня, указывает издание.
Газета пишет, что Перес Мора был девятым из 10 детей в своей семье. Сам он стал отцом 11 детей. Издание отмечает, что Перес Мора в течение жизни занимался сельским хозяйством. По данным газеты, в последнее время за здоровьем мужчины постоянно наблюдала медицинская бригада, однако респираторные проблемы усугубили его состояние.