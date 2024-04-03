Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле умер старейший мужчина - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/venesuela-1937517626.html
В Венесуэле умер старейший мужчина
В Венесуэле умер старейший мужчина - РИА Новости, 03.04.2024
В Венесуэле умер старейший мужчина
Венесуэлец Хуан Висенте Перес Мора, которого книга рекордов Гиннесса признала старейшим мужчиной в мире, скончался в возрасте 114 лет, сообщил президент... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T10:48
2024-04-03T10:48
в мире
венесуэла
тачира
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937517291_0:167:3094:1907_1920x0_80_0_0_96cef0c972082441a607b6f8f5abc5e6.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Венесуэлец Хуан Висенте Перес Мора, которого книга рекордов Гиннесса признала старейшим мужчиной в мире, скончался в возрасте 114 лет, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро на своей странице в соцсети X. "Хуан Висенте Перес Мора перенесся в вечность в возрасте 114 лет. Этот уроженец штата Тачира из города Эль-Кобре подарил Венесуэле рекорд Гиннесса как старейший мужчина в мире", - написал Мадуро. Он также выразил соболезнования родственникам усопшего и всем жителям Эль-Кобре. Согласно информации газете Nacional, в конце мая венесуэльцу должно было исполниться 115 лет. Книга рекордов Гиннесса признала его старейшим мужчиной в мире 4 февраля 2022 года, когда ему было 112 лет и 253 дня, указывает издание. Газета пишет, что Перес Мора был девятым из 10 детей в своей семье. Сам он стал отцом 11 детей. Издание отмечает, что Перес Мора в течение жизни занимался сельским хозяйством. По данным газеты, в последнее время за здоровьем мужчины постоянно наблюдала медицинская бригада, однако респираторные проблемы усугубили его состояние.
https://ria.ru/20211005/frantsuz-1753255399.html
https://ria.ru/20231113/dieta-1759424241.html
венесуэла
тачира
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937517291_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_cea2a8f555bfe0c3afeb9be985b4d9cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, тачира, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Тачира, Николас Мадуро
В Венесуэле умер старейший мужчина

Старейший мужчина в мире умер в Венесуэле в возрасте 114 лет

© AP Photo / Gilberto ChaconСтарейший мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора
Старейший мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Gilberto Chacon
Старейший мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Венесуэлец Хуан Висенте Перес Мора, которого книга рекордов Гиннесса признала старейшим мужчиной в мире, скончался в возрасте 114 лет, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро на своей странице в соцсети X.
"Хуан Висенте Перес Мора перенесся в вечность в возрасте 114 лет. Этот уроженец штата Тачира из города Эль-Кобре подарил Венесуэле рекорд Гиннесса как старейший мужчина в мире", - написал Мадуро.
Жюль Теобальд, старейший житель Франции, скончался в возрасте 112 лет - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Самый старый француз умер в возрасте 112 лет
5 октября 2021, 21:55
Он также выразил соболезнования родственникам усопшего и всем жителям Эль-Кобре.
Согласно информации газете Nacional, в конце мая венесуэльцу должно было исполниться 115 лет. Книга рекордов Гиннесса признала его старейшим мужчиной в мире 4 февраля 2022 года, когда ему было 112 лет и 253 дня, указывает издание.
Газета пишет, что Перес Мора был девятым из 10 детей в своей семье. Сам он стал отцом 11 детей. Издание отмечает, что Перес Мора в течение жизни занимался сельским хозяйством. По данным газеты, в последнее время за здоровьем мужчины постоянно наблюдала медицинская бригада, однако респираторные проблемы усугубили его состояние.
Девушка достает продукты из холодильника - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Рацион долгожителей: простые правила средиземноморской диеты
13 ноября 2023, 17:09
 
В миреВенесуэлаТачираНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала