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"Сорвали все попытки": в США раскрыли план удара по России
"Сорвали все попытки": в США раскрыли план удара по России - РИА Новости, 03.04.2024
"Сорвали все попытки": в США раскрыли план удара по России
Правительство США планирует нанести России максимальный ущерб через затяжной конфликт на Украине, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в интервью... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:50
2024-04-03T13:50
2024-04-03T13:50
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Правительство США планирует нанести России максимальный ущерб через затяжной конфликт на Украине, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в интервью YouTube-каналу Lex Fridman."Все заявления и комментарии администрации Байдена и Харрис с самого начала этого конфликта свидетельствуют о том, что их цель, по сути, разрушить Россию. Это одна из причин, по которой они поддерживали продолжение конфликта в течение такого долгого времени, а также сорвали попытки мирного урегулирования", — отметила она.Габбард также подчеркнула, что видит возможность завершения украинского конфликта через переговоры при участии посредника. По ее мнению, администрация Байдена должна подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к началу диалога.В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, что Запад хотел развалить Россию, разделив ее на части, подчинив себе и используя ее ресурсы.
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в мире, россия, украина, сша, тулси габбард, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, США, Тулси Габбард, Владимир Путин, Владимир Зеленский
"Сорвали все попытки": в США раскрыли план удара по России
Политик Габбард: США хотят нанести урон России через конфликт на Украине