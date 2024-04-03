https://ria.ru/20240403/ukraintsy-1937669640.html

Шмыгаль призвал уехавших украинцев вернуться и подписать контракт с ВСУ

Шмыгаль призвал уехавших украинцев вернуться и подписать контракт с ВСУ - РИА Новости, 03.04.2024

Шмыгаль призвал уехавших украинцев вернуться и подписать контракт с ВСУ

Власти Украины приглашают уехавших за границу украинцев вернуться на родину, чтобы подписать контракт с ВСУ или поработать на благо бюджета страны, заявил в... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T18:04

2024-04-03T18:04

2024-04-03T18:04

специальная военная операция на украине

украина

денис шмыгаль

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в мире

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Власти Украины приглашают уехавших за границу украинцев вернуться на родину, чтобы подписать контракт с ВСУ или поработать на благо бюджета страны, заявил в среду украинский премьер Денис Шмыгаль. "Миллионы беженцев выехали из Украины, сотни тысяч вернулись на Украину, чтобы защитить свою страну. Сейчас мы приглашаем наших граждан, которые могут быть мобилизованы, которые могут подписать контракт с силами обороны, вернуться на Украину и защитить свою страну или работать, чтобы наполнить бюджет Украины, чтобы у нас была возможность профинансировать свою оборону от российской агрессии", - заявил Шмыгаль в ходе пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Как утверждает Шмыгаль, на Украине вернувшихся ждет множество программ господдержки: среди них программа помощи малому бизнесу E-work, в рамках которой можно получить грант на развитие своего дела, а также программа E-home, позволяющая восстановить поврежденное жилье или приобрести новую недвижимость взамен разрушенной в ходе боевых действий. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, в мире