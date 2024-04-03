https://ria.ru/20240403/ukraina-1937694367.html

СМИ: почти 470 тысяч украинцев попадут под призыв по новой норме

СМИ: почти 470 тысяч украинцев попадут под призыв по новой норме - РИА Новости, 03.04.2024

СМИ: почти 470 тысяч украинцев попадут под призыв по новой норме

Число мужчин на Украине в возрасте 25-26 лет, подпадающих под измененную норму о минимальном возрасте мобилизации, составляет более 467 тысяч человек, сообщило... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T19:43

2024-04-03T19:43

2024-04-03T20:30

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Число мужчин на Украине в возрасте 25-26 лет, подпадающих под измененную норму о минимальном возрасте мобилизации, составляет более 467 тысяч человек, сообщило украинское издание "Телеграф" со ссылкой на данные Госстата.Ранее на Украине был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет, кроме того, Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе."По состоянию на январь 2022 года число мужчин в возрасте 25-26 лет на Украине составляло оценочно 467 376 человек", — говорится в материале, опубликованном в Telegram-канале издания.Как отмечают журналисты, в указанное число попадают не только граждане Украины, но и иностранцы, больше года проживающие на территории страны. Кроме того, как подчеркивается в материале, данная цифра является расчетной — поскольку последняя перепись населения проводилась на Украине в 2001 году, установить точное количество доступных для мобилизации мужчин не представляется возможным. На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыва инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Нижняя планка возраста для мобилизации снижается с 27 до 25 лет. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки Верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.

https://ria.ru/20240328/ukraine-1936442911.html

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский