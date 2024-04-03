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Начнутся скоро. Полковник СБУ анонсировал "серьезные стратегические бои" - РИА Новости, 03.04.2024
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16:58 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937652918.html
Начнутся скоро. Полковник СБУ анонсировал "серьезные стратегические бои"
Начнутся скоро. Полковник СБУ анонсировал "серьезные стратегические бои" - РИА Новости, 03.04.2024
Начнутся скоро. Полковник СБУ анонсировал "серьезные стратегические бои"
В зоне специальной операции скоро начнутся крупномасштабные бои стратегического значения, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:58
2024-04-03T16:58
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В зоне специальной операции скоро начнутся крупномасштабные бои стратегического значения, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Кампания, которая будет летом. Нас ожидают очень серьезные бои, которые в принципе будут решать вопросы уже оперативно-стратегического уровня", — спрогнозировал эксперт.По его словам, украинские СМИ и чиновники откровенно лгут о происходящем на фронте и реальном положении ВСУ. В результате этого военные атташе западных союзников Киева отправляют в свои страны грубо искаженные донесения, и у руководства США и Евросоюза создается впечатление, что Украине больше не нужно оружие, посетовал Стариков.После провала наступления ВСУ летом-осенью 2023 года Россия нанесла чувствительные контрудары по противнику и освободила несколько населенных пунктов в Донбассе. Среди них — Марьинка, Авдеевка, Победа, Ласточкино, Северное, Петровское, Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937393327.html
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в мире, украина, сша, киев, олег стариков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, россия
В мире, Украина, США, Киев, Олег Стариков, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Россия
Начнутся скоро. Полковник СБУ анонсировал "серьезные стратегические бои"

Полковник СБУ Стариков: летом Украину ждут очень серьезные стратегические бои

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В зоне специальной операции скоро начнутся крупномасштабные бои стратегического значения, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"Кампания, которая будет летом. Нас ожидают очень серьезные бои, которые в принципе будут решать вопросы уже оперативно-стратегического уровня", — спрогнозировал эксперт.
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По его словам, украинские СМИ и чиновники откровенно лгут о происходящем на фронте и реальном положении ВСУ. В результате этого военные атташе западных союзников Киева отправляют в свои страны грубо искаженные донесения, и у руководства США и Евросоюза создается впечатление, что Украине больше не нужно оружие, посетовал Стариков.
После провала наступления ВСУ летом-осенью 2023 года Россия нанесла чувствительные контрудары по противнику и освободила несколько населенных пунктов в Донбассе. Среди них — Марьинка, Авдеевка, Победа, Ласточкино, Северное, Петровское, Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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В миреУкраинаСШАКиевОлег СтариковВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныРоссия
 
 
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