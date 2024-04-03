https://ria.ru/20240403/ukraina-1937652918.html

Начнутся скоро. Полковник СБУ анонсировал "серьезные стратегические бои"

Начнутся скоро. Полковник СБУ анонсировал "серьезные стратегические бои" - РИА Новости, 03.04.2024

Начнутся скоро. Полковник СБУ анонсировал "серьезные стратегические бои"

В зоне специальной операции скоро начнутся крупномасштабные бои стратегического значения, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:58

2024-04-03T16:58

2024-04-03T16:58

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В зоне специальной операции скоро начнутся крупномасштабные бои стратегического значения, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Кампания, которая будет летом. Нас ожидают очень серьезные бои, которые в принципе будут решать вопросы уже оперативно-стратегического уровня", — спрогнозировал эксперт.По его словам, украинские СМИ и чиновники откровенно лгут о происходящем на фронте и реальном положении ВСУ. В результате этого военные атташе западных союзников Киева отправляют в свои страны грубо искаженные донесения, и у руководства США и Евросоюза создается впечатление, что Украине больше не нужно оружие, посетовал Стариков.После провала наступления ВСУ летом-осенью 2023 года Россия нанесла чувствительные контрудары по противнику и освободила несколько населенных пунктов в Донбассе. Среди них — Марьинка, Авдеевка, Победа, Ласточкино, Северное, Петровское, Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937393327.html

https://ria.ru/20240402/kharkov-1937452767.html

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в мире, украина, сша, киев, олег стариков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, россия