https://ria.ru/20240403/ukraina-1937622798.html
Село Ватутино в Харьковской области хотят переименовать в Залужное
Село Ватутино в Харьковской области хотят переименовать в Залужное - РИА Новости, 03.04.2024
Село Ватутино в Харьковской области хотят переименовать в Залужное
Село Ватутино в Харьковской области на Украине, названное в честь советского военачальника Николая Ватутина, переименовано в Залужное, сообщила депутат... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:52
2024-04-03T15:52
2024-04-03T16:31
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николай ватутин (генерал)
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Село Ватутино в Харьковской области на Украине, названное в честь советского военачальника Николая Ватутина, переименовано в Залужное, сообщила депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем Telegram-канале. "Комитет по местному самоуправлению на своем сегодняшнем заседании принял решение о переименовании села Ватутино Харьковской области в село Залужное. А город Ватутино Черкасской области предлагают переименовать в Багачев. В рамках деколонизации будут переименованы десятки населенных пунктов. Такое решение принял комитет. Теперь это должно рассмотреть Верховная рада на своем пленарном заседании", - написала Геращенко. Связано ли новое название населенного пункта как-то с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, депутат не пояснила. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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РИА Новости
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в мире, украина, харьковская область, россия, ирина геращенко, николай ватутин (генерал), валерий залужный, верховная рада украины, европейская солидарность, вооруженные силы украины
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Село Ватутино в Харьковской области хотят переименовать в Залужное
Комитет Рады решил переименовать село Ватутино в Харьковской области в Залужное