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Село Ватутино в Харьковской области хотят переименовать в Залужное - РИА Новости, 03.04.2024
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15:52 03.04.2024 (обновлено: 16:31 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937622798.html
Село Ватутино в Харьковской области хотят переименовать в Залужное
Село Ватутино в Харьковской области хотят переименовать в Залужное - РИА Новости, 03.04.2024
Село Ватутино в Харьковской области хотят переименовать в Залужное
Село Ватутино в Харьковской области на Украине, названное в честь советского военачальника Николая Ватутина, переименовано в Залужное, сообщила депутат... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:52
2024-04-03T16:31
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ирина геращенко
николай ватутин (генерал)
валерий залужный
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Село Ватутино в Харьковской области на Украине, названное в честь советского военачальника Николая Ватутина, переименовано в Залужное, сообщила депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем Telegram-канале. "Комитет по местному самоуправлению на своем сегодняшнем заседании принял решение о переименовании села Ватутино Харьковской области в село Залужное. А город Ватутино Черкасской области предлагают переименовать в Багачев. В рамках деколонизации будут переименованы десятки населенных пунктов. Такое решение принял комитет. Теперь это должно рассмотреть Верховная рада на своем пленарном заседании", - написала Геращенко. Связано ли новое название населенного пункта как-то с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, депутат не пояснила. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20240402/toponimy-1937377068.html
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в мире, украина, харьковская область, россия, ирина геращенко, николай ватутин (генерал), валерий залужный, верховная рада украины, европейская солидарность, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Харьковская область, Россия, Ирина Геращенко, Николай Ватутин (генерал), Валерий Залужный, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность, Вооруженные силы Украины
Село Ватутино в Харьковской области хотят переименовать в Залужное

Комитет Рады решил переименовать село Ватутино в Харьковской области в Залужное

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Село Ватутино в Харьковской области на Украине, названное в честь советского военачальника Николая Ватутина, переименовано в Залужное, сообщила депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.
"Комитет по местному самоуправлению на своем сегодняшнем заседании принял решение о переименовании села Ватутино Харьковской области в село Залужное. А город Ватутино Черкасской области предлагают переименовать в Багачев. В рамках деколонизации будут переименованы десятки населенных пунктов. Такое решение принял комитет. Теперь это должно рассмотреть Верховная рада на своем пленарном заседании", - написала Геращенко.
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Связано ли новое название населенного пункта как-то с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, депутат не пояснила.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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В миреУкраинаХарьковская областьРоссияИрина ГеращенкоНиколай Ватутин (генерал)Валерий ЗалужныйВерховная Рада УкраиныЕвропейская солидарностьВооруженные силы Украины
 
 
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