https://ria.ru/20240403/ukraina-1937570298.html

Союзники Украины проигрывают России "гонку за снарядами", пишут СМИ

Союзники Украины проигрывают России "гонку за снарядами", пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2024

Союзники Украины проигрывают России "гонку за снарядами", пишут СМИ

Союзники Украины проигрывают России "гонку за снарядами", так как не могут предоставить Киеву необходимое количество этих боеприпасов, в то время как российские РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:27

2024-04-03T13:27

2024-04-03T13:27

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Союзники Украины проигрывают России "гонку за снарядами", так как не могут предоставить Киеву необходимое количество этих боеприпасов, в то время как российские силы выпускают их на поле боя в семь раз больше, чем ВСУ, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванных чиновников из поддерживающих Украину стран. "Москва обгоняет украинских союзников в гонке за снарядами... Российские войска сейчас выпускают в семь раз больше снарядов, чем их противники. Это более чем в два раза превышает показатель от конца января, когда Киев предупредил союзников, что превосходство (России) в вооружениях составляет три к одному", - приводит агентство слова чиновников. Они также признают, что поток западной военной помощи на Украину резко сократился, а некоторые украинские орудия производят всего по одному выстрелу в день, чтобы сохранить свои сокращающиеся запасы. По данным агентства, эта ситуация заставила союзников Киева изо всех сил пытаться сохранить поток поставок на Украину, разыскивая снаряды по всему миру. Как сообщает Блумберг, проблемы нехватки боеприпасов и риска российского наступления, вероятно, могут обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран НАТО на этой неделе в Брюсселе. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются "все дальше и дальше" и с текущим положением дел в области вооружения Украина не сможет этому противостоять, при этом он отверг идею заморозки конфликта. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский ранее жаловался на нехватку оружия от Запада, отметив, что по этой причине ВСУ перешли к стратегической обороне. Зеленский в интервью телеканалу CBS News заявлял, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии. Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html

https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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