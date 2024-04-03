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СМИ: союзники Киева опасаются прорыва украинской обороны летом - РИА Новости, 03.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:33 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937550778.html
СМИ: союзники Киева опасаются прорыва украинской обороны летом
СМИ: союзники Киева опасаются прорыва украинской обороны летом - РИА Новости, 03.04.2024
СМИ: союзники Киева опасаются прорыва украинской обороны летом
Союзники Киева все сильнее опасаются, что из-за нехватки боеприпасов у ВСУ силы РФ в ходе наступления, которое, по оценкам Запада, может произойти летом, смогут РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:33
2024-04-03T12:33
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
россия
вооруженные силы рф
нато
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Союзники Киева все сильнее опасаются, что из-за нехватки боеприпасов у ВСУ силы РФ в ходе наступления, которое, по оценкам Запада, может произойти летом, смогут прорвать украинскую оборону, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванных чиновников из союзных Украине стран. "Союзники Владимира Зеленского все больше обеспокоены тем, что летнее наступление русских может прорвать оборону Украины", - приводит агентство слова чиновников. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются "все дальше и дальше" и с текущим положением дел в области вооружения Украина не сможет этому противостоять, при этом он отверг идею заморозки конфликта. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский ранее жаловался на нехватку оружия от Запада, отметив, что по этой причине ВСУ перешли к стратегической обороне. Зеленский в интервью телеканалу CBS News заявлял, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии. Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240403/slavyansk-1937484070.html
https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, вооруженные силы рф, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Вооруженные силы РФ, НАТО
СМИ: союзники Киева опасаются прорыва украинской обороны летом

Bloomberg: союзники Киева опасаются, что ВС России летом прорвут оборону ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Союзники Киева все сильнее опасаются, что из-за нехватки боеприпасов у ВСУ силы РФ в ходе наступления, которое, по оценкам Запада, может произойти летом, смогут прорвать украинскую оборону, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванных чиновников из союзных Украине стран.
"Союзники Владимира Зеленского все больше обеспокоены тем, что летнее наступление русских может прорвать оборону Украины", - приводит агентство слова чиновников.
Славянск - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
ВСУ делают Славянск и Краматорск городами-смертниками, заявил депутат
08:05
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются "все дальше и дальше" и с текущим положением дел в области вооружения Украина не сможет этому противостоять, при этом он отверг идею заморозки конфликта. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский ранее жаловался на нехватку оружия от Запада, отметив, что по этой причине ВСУ перешли к стратегической обороне.
Зеленский в интервью телеканалу CBS News заявлял, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии.
Военнослужащие инженерно-саперного полка ЦВО в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Эффект домино. Российская армия нашла слабину в боевых порядках ВСУ
29 февраля, 08:00
Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Боец МВД ЛНР демонстрирует форму украинского военного - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
"Причина безумных потерь". Главный недостаток ВСУ стал заметен из космоса
6 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияВооруженные силы РФНАТО
 
 
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