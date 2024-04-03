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От всех российских служб требуется повышенная готовность, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937539382.html
От всех российских служб требуется повышенная готовность, заявили в Кремле
От всех российских служб требуется повышенная готовность, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.04.2024
От всех российских служб требуется повышенная готовность, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских беспилотников на Татарстан, заявил, что активность киевского режима требует от... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:11
2024-04-03T12:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских беспилотников на Татарстан, заявил, что активность киевского режима требует от всех российских служб повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности. "В целом, ситуация и продолжающаяся активность в этом направлении киевского режима требуют, безусловно, от всех наших соответствующих служб повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, что и делается", - сказал Песков журналистам. Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех", пострадали студенты, в том числе двое несовершеннолетних.
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безопасность, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
От всех российских служб требуется повышенная готовность, заявили в Кремле

Песков: активность Киева требует от всех российских служб повышенной готовности

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских беспилотников на Татарстан, заявил, что активность киевского режима требует от всех российских служб повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности.
"В целом, ситуация и продолжающаяся активность в этом направлении киевского режима требуют, безусловно, от всех наших соответствующих служб повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, что и делается", - сказал Песков журналистам.
Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех", пострадали студенты, в том числе двое несовершеннолетних.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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