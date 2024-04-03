https://ria.ru/20240403/ukraina-1937539382.html

От всех российских служб требуется повышенная готовность, заявили в Кремле

От всех российских служб требуется повышенная готовность, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.04.2024

От всех российских служб требуется повышенная готовность, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских беспилотников на Татарстан, заявил, что активность киевского режима требует от... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:11

2024-04-03T12:11

2024-04-03T12:11

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских беспилотников на Татарстан, заявил, что активность киевского режима требует от всех российских служб повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности. "В целом, ситуация и продолжающаяся активность в этом направлении киевского режима требуют, безусловно, от всех наших соответствующих служб повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, что и делается", - сказал Песков журналистам. Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех", пострадали студенты, в том числе двое несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240402/mvd-1937359439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина