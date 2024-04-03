https://ria.ru/20240403/ukraina-1937539382.html
От всех российских служб требуется повышенная готовность, заявили в Кремле
От всех российских служб требуется повышенная готовность, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.04.2024
От всех российских служб требуется повышенная готовность, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских беспилотников на Татарстан, заявил, что активность киевского режима требует от... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:11
2024-04-03T12:11
2024-04-03T12:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786816245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a73fb324350263ac45aa9fb0eb9e952e.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских беспилотников на Татарстан, заявил, что активность киевского режима требует от всех российских служб повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности. "В целом, ситуация и продолжающаяся активность в этом направлении киевского режима требуют, безусловно, от всех наших соответствующих служб повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, что и делается", - сказал Песков журналистам. Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех", пострадали студенты, в том числе двое несовершеннолетних.
https://ria.ru/20240402/mvd-1937359439.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786816245_399:0:2686:1715_1920x0_80_0_0_648106e101b24c40c79e9be6f68f2efc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
От всех российских служб требуется повышенная готовность, заявили в Кремле
Песков: активность Киева требует от всех российских служб повышенной готовности