https://ria.ru/20240403/ukraina-1937525619.html

Зеленскому нужна вечная война с Россией, считает Медведчук

Зеленскому нужна вечная война с Россией, считает Медведчук - РИА Новости, 03.04.2024

Зеленскому нужна вечная война с Россией, считает Медведчук

Украине Владимира Зеленского нужна "вечная война с РФ", которую финансирует весь мир, а украинские власти на этом зарабатывают, считает оппозиционный украинский РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T11:22

2024-04-03T11:22

2024-04-03T11:22

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

россия

виктор медведчук

в мире

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украине Владимира Зеленского нужна "вечная война с РФ", которую финансирует весь мир, а украинские власти на этом зарабатывают, считает оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей авторской колонке на сайте "Смотрим.ру". "Украина Зеленского идет на потерю территорий, населения и экономического потенциала с одной целью – избавиться от своего нейтрального статуса, стать обязательной частью Запада. Украине Зеленского нужна вечная война с Россией, которую финансирует весь мир, а киевская верхушка на этом зарабатывает", - написал Медведчук. По его словам, выгоду от конфликта получают "политические фрики", главным из которых является Зеленский. Он использует против России "не столько оружие, которым Украина не располагает, сколько медиаигру". "Эта игра и нужна США, чтобы легально наказать Россию и любую другую страну, выразившую несогласие с гегемоном. Правдивость слов Зеленского на Западе почти никого не интересует. Он и его приспешники – фрики, им можно красиво лгать. В случае провала их просто выгонят со сцены. Сегодня мы видим, как система политических фриков активно внедряется в мировую политику. И она уже активно превращается в фарс", - отметил Медведчук.

https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, владимир зеленский, россия, виктор медведчук, в мире