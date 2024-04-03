Зеленскому нужна вечная война с Россией, считает Медведчук
Медведчук: киевской власти нужна вечная война с Россией за счет всего мира
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украине Владимира Зеленского нужна "вечная война с РФ", которую финансирует весь мир, а украинские власти на этом зарабатывают, считает оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей авторской колонке на сайте "Смотрим.ру".
"Украина Зеленского идет на потерю территорий, населения и экономического потенциала с одной целью – избавиться от своего нейтрального статуса, стать обязательной частью Запада. Украине Зеленского нужна вечная война с Россией, которую финансирует весь мир, а киевская верхушка на этом зарабатывает", - написал Медведчук.
По его словам, выгоду от конфликта получают "политические фрики", главным из которых является Зеленский. Он использует против России "не столько оружие, которым Украина не располагает, сколько медиаигру". "Эта игра и нужна США, чтобы легально наказать Россию и любую другую страну, выразившую несогласие с гегемоном. Правдивость слов Зеленского на Западе почти никого не интересует. Он и его приспешники – фрики, им можно красиво лгать. В случае провала их просто выгонят со сцены. Сегодня мы видим, как система политических фриков активно внедряется в мировую политику. И она уже активно превращается в фарс", - отметил Медведчук.
Зеленский умоляет США о помощи
1 апреля, 08:00