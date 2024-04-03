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ВСУ прибегают к терроризму от бессилия на поле боя, заявил Патрушев
ВСУ прибегают к терроризму от бессилия на поле боя, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.04.2024
ВСУ прибегают к терроризму от бессилия на поле боя, заявил Патрушев
Украинские военные и НАТО уже ничего не могут сделать на поле боя, и противник от бессилия все чаще прибегает к террористическим методам, заявил секретарь... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:01
2024-04-03T11:01
2024-04-03T11:01
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АСТАНА, 3 апр - РИА Новости. Украинские военные и НАТО уже ничего не могут сделать на поле боя, и противник от бессилия все чаще прибегает к террористическим методам, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В условиях, когда на поле боя ВСУ и НАТО сделать уже ничего не могут, противник от бессилия все чаще прибегает к террористическим методам", - сказал Патрушев, выступая в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.
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РИА Новости
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ВСУ прибегают к терроризму от бессилия на поле боя, заявил Патрушев
Патрушев: Украина ничего не может сделать на поле боя и прибегает к терроризму