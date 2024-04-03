https://ria.ru/20240403/ukraina-1937521336.html

ВСУ прибегают к терроризму от бессилия на поле боя, заявил Патрушев

ВСУ прибегают к терроризму от бессилия на поле боя, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.04.2024

ВСУ прибегают к терроризму от бессилия на поле боя, заявил Патрушев

Украинские военные и НАТО уже ничего не могут сделать на поле боя, и противник от бессилия все чаще прибегает к террористическим методам, заявил секретарь... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T11:01

2024-04-03T11:01

2024-04-03T11:01

специальная военная операция на украине

в мире

россия

николай патрушев

нато

вооруженные силы украины

украина

шос

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АСТАНА, 3 апр - РИА Новости. Украинские военные и НАТО уже ничего не могут сделать на поле боя, и противник от бессилия все чаще прибегает к террористическим методам, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В условиях, когда на поле боя ВСУ и НАТО сделать уже ничего не могут, противник от бессилия все чаще прибегает к террористическим методам", - сказал Патрушев, выступая в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, николай патрушев, нато, вооруженные силы украины, украина, шос