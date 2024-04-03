https://ria.ru/20240403/ukraina-1937506612.html

Произойдет неизбежное. Во Франции неожиданно высказались об Украине

Произойдет неизбежное. Во Франции неожиданно высказались об Украине - РИА Новости, 03.04.2024

Произойдет неизбежное. Во Франции неожиданно высказались об Украине

Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией без западной поддержки, заявил французский экс-дипломат Жерар Аро в эфире телеканала LCI. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T10:00

2024-04-03T10:00

2024-04-03T10:00

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией без западной поддержки, заявил французский экс-дипломат Жерар Аро в эфире телеканала LCI."Если США перестанут финансировать Киев, а Европа не нарастит военное производство, то Украина может потерпеть поражение", — считает он.Аро также подчеркнул, что Запад совершил ошибку, уверив себя в том, что украинские военные смогут как-то переломить ход конфликта в свою сторону.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240403/unichtozhenie-1937488784.html

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украина, в мире, россия, жерар аро, сергей лавров, нато, сша, политика