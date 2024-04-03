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Произойдет неизбежное. Во Франции неожиданно высказались об Украине
Произойдет неизбежное. Во Франции неожиданно высказались об Украине - РИА Новости, 03.04.2024
Произойдет неизбежное. Во Франции неожиданно высказались об Украине
Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией без западной поддержки, заявил французский экс-дипломат Жерар Аро в эфире телеканала LCI. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T10:00
2024-04-03T10:00
2024-04-03T10:00
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией без западной поддержки, заявил французский экс-дипломат Жерар Аро в эфире телеканала LCI."Если США перестанут финансировать Киев, а Европа не нарастит военное производство, то Украина может потерпеть поражение", — считает он.Аро также подчеркнул, что Запад совершил ошибку, уверив себя в том, что украинские военные смогут как-то переломить ход конфликта в свою сторону.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Украина, В мире, Россия, Жерар Аро, Сергей Лавров, НАТО, США, Политика
Произойдет неизбежное. Во Франции неожиданно высказались об Украине
Французский экс-дипломат Аро: Украина потерпит поражение без западной помощи