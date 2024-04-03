https://ria.ru/20240403/ukraina-1937488141.html

Депутат прокомментировал ужесточение условий мобилизации на Украине

Депутат прокомментировал ужесточение условий мобилизации на Украине - РИА Новости, 03.04.2024

Депутат прокомментировал ужесточение условий мобилизации на Украине

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ужесточение условий мобилизации на Украине реализацией Владимиром Зеленским жуткого плана Запада по... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T09:02

2024-04-03T09:02

2024-04-03T09:02

в мире

владимир зеленский

михаил шеремет

алексей гончаренко

специальная военная операция на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ужесточение условий мобилизации на Украине реализацией Владимиром Зеленским жуткого плана Запада по продолжению конфликта "до последнего украинца". Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Зеленский подписал закон, предусматривающий снижение возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, также подписан закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. "Зеленский продолжает привычно отрабатывать щедро проплаченный номер, параллельно понижая призывной возраст для компенсации колоссальных безвозвратных потерь на фронте. На практике мы видим реализацию жуткого плана коллективного Запада продолжения конфликта до последнего украинца", - заявил Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский находится у Запада на крючке и деваться ему некуда, а страх ответственности за содеянное делает его безропотным рабом.

https://ria.ru/20240326/ukraina-1935800692.html

https://ria.ru/20240402/mobilizatsiya-1937410584.html

украина

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Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, михаил шеремет, алексей гончаренко, украина