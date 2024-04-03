https://ria.ru/20240403/ukraina-1937465774.html

СМИ: в сенате США склоняются к поддержке плана о новой помощи Украине

СМИ: в сенате США склоняются к поддержке плана о новой помощи Украине - РИА Новости, 03.04.2024

СМИ: в сенате США склоняются к поддержке плана о новой помощи Украине

Американские сенаторы, которые прежде скептически относились к инициативе спикера палаты представителей Майка Джонсона о возобновлении военной помощи Украине,... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T01:09

2024-04-03T01:09

2024-04-03T01:09

украина

киев

калифорния

майк джонсон

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Американские сенаторы, которые прежде скептически относились к инициативе спикера палаты представителей Майка Джонсона о возобновлении военной помощи Украине, теперь воспринимают ее с большим энтузиазмом, пишет во вторник со ссылкой на собственные источники газета Hill, освещающая события на Капитолийском холме. По ее информации, причиной таких перемен в позиции ряда конгрессменов послужила "тяжелая ситуация на фронте, где у украинской армии заканчиваются вооружения и боеприпасы". Как отмечает в этой связи сенатор Лафонза Батлер (демократ от штата Калифорния), из-за ограниченных временных рамок сенат, вероятно, будет вынужден принять любое предложение по теме поддержки Киева, которое поступит из палаты представителей. "На мой взгляд, в какой бы форме предложение ни поступило, в какой бы форме ни была оказана помощь Украине, мы должны эту форму принять", - поделилась она в беседе с изданием. По мнению Батлер, предпочтительнее было бы одобрить принятый ранее сенатом законопроект, однако законодатели могут поддержать любую инициативу, поскольку у Киева остается "все меньше времени". "Выделение помощи Украине должно быть приоритетом, и нам надлежит оказать ее как можно скорее", - подчеркнула конгрессвумен. По данным американских СМИ, Майк Джонсон может пытаться убедить скептиков в рядах республиканцев проголосовать за одобрение запроса о помощи Украине с помощью идеи о конфискации российских активов. Джонсон говорит о необходимости поддержать Киев, но блокирует уже утвержденный сенатом законопроект о выделении ему 60 миллиардов долларов и обещает подготовить собственную инициативу. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру.

https://ria.ru/20240328/ssha-1936320789.html

https://ria.ru/20240321/postavki-1934799190.html

https://ria.ru/20240321/aktivy-1934684151.html

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украина, киев, калифорния, майк джонсон, в мире