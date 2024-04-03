https://ria.ru/20240403/udary-1937681084.html

Ситуация критическая. Генерал ВСУ сообщил о массированных ударах России

Ситуация критическая. Генерал ВСУ сообщил о массированных ударах России - РИА Новости, 03.04.2024

Ситуация критическая. Генерал ВСУ сообщил о массированных ударах России

Стратегические объекты Украины подвергаются мощным ударам со стороны России из-за истощенной ПВО Киева, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T18:36

2024-04-03T18:36

2024-04-03T18:48

в мире

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россия

киев

сергей кривонос

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Стратегические объекты Украины подвергаются мощным ударам со стороны России из-за истощенной ПВО Киева, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Спецпроект Сергея Мамаева"."Ситуация (с противовоздушной обороной. — Прим. ред.) критическая. О ней думают все, кто сейчас находится на территории Украины. Для меня понятно, что мы не обратили нужного внимания на развертывание более мощной системы ПВО", — сказал эксперт.Как отметил Кривонос, российская армия накопила достаточно ресурсов, чтобы наносить массированные удары по стратегически важным целям в подконтрольных Киеву областях. По его словам, украинская ПВО не справляется с таким натиском, ее нужно наращивать.Россия регулярно ликвидирует объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника. Сигналы воздушной тревоги звучат в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240403/ukraina-1937652918.html

https://ria.ru/20240402/kharkov-1937452767.html

украина

россия

киев

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в мире, украина, россия, киев, сергей кривонос, вооруженные силы украины