https://ria.ru/20240403/udary-1937681084.html
Ситуация критическая. Генерал ВСУ сообщил о массированных ударах России
Ситуация критическая. Генерал ВСУ сообщил о массированных ударах России - РИА Новости, 03.04.2024
Ситуация критическая. Генерал ВСУ сообщил о массированных ударах России
Стратегические объекты Украины подвергаются мощным ударам со стороны России из-за истощенной ПВО Киева, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T18:36
2024-04-03T18:36
2024-04-03T18:48
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Стратегические объекты Украины подвергаются мощным ударам со стороны России из-за истощенной ПВО Киева, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Спецпроект Сергея Мамаева"."Ситуация (с противовоздушной обороной. — Прим. ред.) критическая. О ней думают все, кто сейчас находится на территории Украины. Для меня понятно, что мы не обратили нужного внимания на развертывание более мощной системы ПВО", — сказал эксперт.Как отметил Кривонос, российская армия накопила достаточно ресурсов, чтобы наносить массированные удары по стратегически важным целям в подконтрольных Киеву областях. По его словам, украинская ПВО не справляется с таким натиском, ее нужно наращивать.Россия регулярно ликвидирует объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника. Сигналы воздушной тревоги звучат в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937652918.html
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в мире, украина, россия, киев, сергей кривонос, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины
Ситуация критическая. Генерал ВСУ сообщил о массированных ударах России
Генерал ВСУ: РФ наносит массированные удары по стратегическим объектам Украины
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Стратегические объекты Украины подвергаются мощным ударам со стороны России из-за истощенной ПВО Киева, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Спецпроект Сергея Мамаева".
"Ситуация (с противовоздушной обороной. — Прим. ред.) критическая. О ней думают все, кто сейчас находится на территории Украины. Для меня понятно, что мы не обратили нужного внимания на развертывание более мощной системы ПВО", — сказал эксперт.
Как отметил Кривонос, российская армия накопила достаточно ресурсов, чтобы наносить массированные удары по стратегически важным целям в подконтрольных Киеву областях. По его словам, украинская ПВО не справляется с таким натиском, ее нужно наращивать.
Россия регулярно ликвидирует объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника. Сигналы воздушной тревоги звучат в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.