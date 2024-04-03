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"Поразили почти все". СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла Украине - РИА Новости, 03.04.2024
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14:09 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/udar-1937583784.html
"Поразили почти все". СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла Украине
"Поразили почти все". СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла Украине - РИА Новости, 03.04.2024
"Поразили почти все". СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла Украине
Российские военные почти полностью уничтожили энергетику Украины, пишет чешское издание Seznam zprávy. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:09
2024-04-03T14:09
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские военные почти полностью уничтожили энергетику Украины, пишет чешское издание Seznam zprávy."Последняя волна российских налетов примечательна своими масштабами. Поражены были практически все украинские ТЭЦ и ряд распределительных станций", — говорится в материале.Журналист указал, что украинцы не обладают достаточным количеством средств ПВО, чтобы отражать российские авиаудары. Кроме того, последствия уничтожения объектов инфраструктуры Украина не сможет устранить годами.Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240403/izmeneniya-1937519322.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир путин, политика
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Политика
"Поразили почти все". СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла Украине

SZ: российские военные почти полностью разгромили энергетику Украины

© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations MinistryПожар на месте взрыва в Киеве, Украина
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations Ministry
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские военные почти полностью уничтожили энергетику Украины, пишет чешское издание Seznam zprávy.
«
"Последняя волна российских налетов примечательна своими масштабами. Поражены были практически все украинские ТЭЦ и ряд распределительных станций", — говорится в материале.
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Журналист указал, что украинцы не обладают достаточным количеством средств ПВО, чтобы отражать российские авиаудары. Кроме того, последствия уничтожения объектов инфраструктуры Украина не сможет устранить годами.
Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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