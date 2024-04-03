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В "Аптекарском огороде" МГУ расцвели первые тюльпаны - РИА Новости, 03.04.2024
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15:04 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/tyulpany-1937601417.html
В "Аптекарском огороде" МГУ расцвели первые тюльпаны
В "Аптекарском огороде" МГУ расцвели первые тюльпаны - РИА Новости, 03.04.2024
В "Аптекарском огороде" МГУ расцвели первые тюльпаны
Первые тюльпаны расцвели во вторник в Ботаническом саду Московского государственного университета (МГУ) "Аптекарский огород", сообщили в пресс-службе столичного РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:04
2024-04-03T15:04
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Первые тюльпаны расцвели во вторник в Ботаническом саду Московского государственного университета (МГУ) "Аптекарский огород", сообщили в пресс-службе столичного сада. "Первые тюльпаны в Москве расцвели под открытым небом в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 2 апреля. Алые тюльпаны Грейга можно увидеть в Теневом саду возле главного входа", - рассказали в пресс-службе. Распустились крупные цветы бокаловидной формы с заостренными лепестками, уточнили в пресс-службе. "Листья имеют оригинальный окрас: на них нанесены бордовые и фиолетовые полосы. Это служит украшением растения даже после отцветания бутонов", - пояснили в ботаническом саду. Из-за аномально тёплой погоды под открытым небом "Аптекарского огорода" также распускаются подснежники, крокусы, пролески, весенники, хионодоксы, хохлатки, сетчатые ирисы и другие первоцветы. "В конце апреля расцветут первые магнолии и сакуры. Экзотические и теплолюбивые магнолии успешно зимуют в саду благодаря умелому уходу и микроклимату: в центре Москвы всегда теплее, чем в среднем в Центральной России", - рассказали в пресс-службе. В начале мая в саду распустятся яблони, груши, сливы, абрикосы, черешни, миндаль, рябчики, черёмуха. В середине мая буде пик цветения 100 тысяч тюльпанов, в конце месяца посетители увидят громадные пионы, сирень и рододендроны, отмечает пресс-служба.
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общество, москва
Хорошие новости, Общество, Москва
В "Аптекарском огороде" МГУ расцвели первые тюльпаны

В Ботаническом саду МГУ расцвели первые тюльпаны

© Фото : Аптекарский огород МГУ/TelegramПервые тюльпаны в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве
Первые тюльпаны в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Аптекарский огород МГУ/Telegram
Первые тюльпаны в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Первые тюльпаны расцвели во вторник в Ботаническом саду Московского государственного университета (МГУ) "Аптекарский огород", сообщили в пресс-службе столичного сада.
«
"Первые тюльпаны в Москве расцвели под открытым небом в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 2 апреля. Алые тюльпаны Грейга можно увидеть в Теневом саду возле главного входа", - рассказали в пресс-службе.
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Распустились крупные цветы бокаловидной формы с заостренными лепестками, уточнили в пресс-службе.
«
"Листья имеют оригинальный окрас: на них нанесены бордовые и фиолетовые полосы. Это служит украшением растения даже после отцветания бутонов", - пояснили в ботаническом саду.
Из-за аномально тёплой погоды под открытым небом "Аптекарского огорода" также распускаются подснежники, крокусы, пролески, весенники, хионодоксы, хохлатки, сетчатые ирисы и другие первоцветы.
«
"В конце апреля расцветут первые магнолии и сакуры. Экзотические и теплолюбивые магнолии успешно зимуют в саду благодаря умелому уходу и микроклимату: в центре Москвы всегда теплее, чем в среднем в Центральной России", - рассказали в пресс-службе.
В начале мая в саду распустятся яблони, груши, сливы, абрикосы, черешни, миндаль, рябчики, черёмуха. В середине мая буде пик цветения 100 тысяч тюльпанов, в конце месяца посетители увидят громадные пионы, сирень и рододендроны, отмечает пресс-служба.
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