https://ria.ru/20240403/tyulpany-1937601417.html

В "Аптекарском огороде" МГУ расцвели первые тюльпаны

В "Аптекарском огороде" МГУ расцвели первые тюльпаны - РИА Новости, 03.04.2024

В "Аптекарском огороде" МГУ расцвели первые тюльпаны

Первые тюльпаны расцвели во вторник в Ботаническом саду Московского государственного университета (МГУ) "Аптекарский огород", сообщили в пресс-службе столичного РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:04

2024-04-03T15:04

2024-04-03T15:04

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Первые тюльпаны расцвели во вторник в Ботаническом саду Московского государственного университета (МГУ) "Аптекарский огород", сообщили в пресс-службе столичного сада. "Первые тюльпаны в Москве расцвели под открытым небом в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 2 апреля. Алые тюльпаны Грейга можно увидеть в Теневом саду возле главного входа", - рассказали в пресс-службе. Распустились крупные цветы бокаловидной формы с заостренными лепестками, уточнили в пресс-службе. "Листья имеют оригинальный окрас: на них нанесены бордовые и фиолетовые полосы. Это служит украшением растения даже после отцветания бутонов", - пояснили в ботаническом саду. Из-за аномально тёплой погоды под открытым небом "Аптекарского огорода" также распускаются подснежники, крокусы, пролески, весенники, хионодоксы, хохлатки, сетчатые ирисы и другие первоцветы. "В конце апреля расцветут первые магнолии и сакуры. Экзотические и теплолюбивые магнолии успешно зимуют в саду благодаря умелому уходу и микроклимату: в центре Москвы всегда теплее, чем в среднем в Центральной России", - рассказали в пресс-службе. В начале мая в саду распустятся яблони, груши, сливы, абрикосы, черешни, миндаль, рябчики, черёмуха. В середине мая буде пик цветения 100 тысяч тюльпанов, в конце месяца посетители увидят громадные пионы, сирень и рододендроны, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20240306/tyulpany-1780924505.html

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