https://ria.ru/20240403/turtsiya-1937696577.html

Турецкий эксперт назвал протесты в стране последствием "курдской карты" США

Турецкий эксперт назвал протесты в стране последствием "курдской карты" США - РИА Новости, 03.04.2024

Турецкий эксперт назвал протесты в стране последствием "курдской карты" США

Турецкий аналитик назвал протесты стране последствием "курдской карты" США

2024-04-03T19:00

2024-04-03T19:00

2024-04-03T19:54

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АНКАРА, 3 апр - РИА Новости. Протесты на востоке Турции после выборов в местные органы самоуправления являются последствиям использования США "курдской карты" для предотвращения реализации проекта "Путь развития", заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Сразу несколько турецких городов с эпицентром в Ване захлестнула волна масштабных протестов после решения избирательной комиссии не признать законными результаты выборов в провинции, где победу одержал кандидат от прокурдской DEM parti Абдуллах Зейдан, власти рассчитывают представить мандат кандидату от правящей Партии справедливости и развития (AK Parti). Сейчас в регионе действует запрет на массовые акции в течение 15 дней, но сторонников Зейдана это не смутило. Полиция разгоняет митинг водомётами, власти сообщают около сотни задержанных. "Решение, принятое в отношении кандидата в мэры в Ване, не совсем законно, но партия DEM "сознательно" пошла на эту провокацию. Вполне вероятно, что эти протесты были вызваны расширением США внутри курдского движения, направленного на прекращение операции Турции в северном Ираке. Можно сказать, что администрация Вашингтона использовала "курдскую карту", чтобы помешать реализации проекта "Путь развития" и разорвать торговые связи Китая с Европой", - сказал аналитик. Собеседник агентства напомнил тот факт, что турецкая армия готовилась в ближайшие недели провести наземную военную операцию против лагерей запрещённой Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. По его словам, национальной безопасности Турции больше угрожают структуры не законных курдских вооружённых формирование YPG на севере Сирии, а не террористические лагеря в северном Ираке. "Основная цель операции в Северном Ираке — обеспечение безопасности проекта "Путь развития". Железная и автомобильная дорога, соединяющая Турцию из порта Басры, укрепит торгово-политические отношения Анкары со странами Персидского залива. Кроме того, из-за атак хуситов в Аденском заливе корабли, перевозившие китайские товары, были вынуждены изменить свои маршруты через, это изменение значительно увеличило стоимость перевозки", - подчеркнул он. Проект "Путь развития" предусматривает строительство автомобильной и железнодорожной магистрали от Ирака до Турции. В рамках проекта также планируется возведение портов и новых городов. Ирак стремится сократить маршрут между Азией и Европой посредством использования территории Турции и стать транзитным центром благодаря порту Фав.

https://ria.ru/20240402/erdogan-1937203224.html

https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937053640.html

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ирак

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, ирак, сша