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Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями - РИА Новости, 03.04.2024
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16:00 03.04.2024 (обновлено: 17:21 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/tu-95ms-1937625455.html
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями - РИА Новости, 03.04.2024
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС совершили полет над акваторией Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:00
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космос - риа наука
россия
норвежское море
воздушно-космические силы россии
ту-95
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС совершили полет над акваторией Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны.&quot;Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей&quot;, — сказали в ведомстве.Продолжительность полета составила более пяти часов.Совместно с бомбардировщиками полет выполняли истребители Су-35С Воздушно-космических сил России. На отдельных этапах маршрута их "сопровождали истребители иностранных государств".Как отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, миссия прошла в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.
https://ria.ru/20240207/samolety-1925863928.html
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Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями длительностью более пяти часов
Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями длительностью более пяти часов. На отдельных этапах маршрута "стратегов" сопровождали иностранные истребители.
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космос - риа наука, россия, норвежское море, воздушно-космические силы россии, ту-95, ту-95мс
Космос - РИА Наука, Россия, Норвежское море, Воздушно-космические силы России, Ту-95, Ту-95МС
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Минобороны: два Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС совершили полет над акваторией Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны.
«

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей", — сказали в ведомстве.

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Продолжительность полета составила более пяти часов.
Совместно с бомбардировщиками полет выполняли истребители Су-35С Воздушно-космических сил России. На отдельных этапах маршрута их "сопровождали истребители иностранных государств".
Как отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, миссия прошла в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.
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Космос - РИА НаукаРоссияНорвежское мореВоздушно-космические силы РоссииТу-95Ту-95МС
 
 
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