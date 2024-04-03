https://ria.ru/20240403/tu-95ms-1937625455.html

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями - РИА Новости, 03.04.2024

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС совершили полет над акваторией Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:00

2024-04-03T16:00

2024-04-03T17:21

космос - риа наука

россия

норвежское море

воздушно-космические силы россии

ту-95

ту-95мс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937632412_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ae797384328a3066c08d591de9f2fe06.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС совершили полет над акваторией Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей", — сказали в ведомстве.Продолжительность полета составила более пяти часов.Совместно с бомбардировщиками полет выполняли истребители Су-35С Воздушно-космических сил России. На отдельных этапах маршрута их "сопровождали истребители иностранных государств".Как отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, миссия прошла в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

https://ria.ru/20240207/samolety-1925863928.html

https://ria.ru/20230817/bombardirovschiki-1890559440.html

россия

норвежское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями длительностью более пяти часов Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями длительностью более пяти часов. На отдельных этапах маршрута "стратегов" сопровождали иностранные истребители. 2024-04-03T16:00 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, норвежское море, воздушно-космические силы россии, ту-95, ту-95мс