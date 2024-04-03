https://ria.ru/20240403/tseny-1937689552.html

Цены на продовольствие в России стабилизировались

Цены на продовольствие в России стабилизировались - РИА Новости, 03.04.2024

Цены на продовольствие в России стабилизировались

Цены на продовольствие в России на текущий момент стабилизировались, все меры, принятые правительством, сработали, однако прогноз по продовольственной инфляции... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T19:19

2024-04-03T19:19

2024-04-03T19:19

экономика

россия

белоруссия

виктория абрамченко

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Цены на продовольствие в России на текущий момент стабилизировались, все меры, принятые правительством, сработали, однако прогноз по продовольственной инфляции по итогам текущего года делать пока рано, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко. "Мы стабилизировали цены на продовольствие, все меры, которые были приняты кабмином, сработали. Дальше наблюдаем в рамках инструментов, о которых сегодня говорил премьер-министр", - сказала она, пояснив, что речь идет об инструментах Координационного центра правительства и "системе инцидентов". "Когда возникает какой-то всплеск либо в регионе, либо в определенной отрасли, либо по определенным группам товаров, как, например, ситуация была с яйцами, всем хорошо известная, включается инструмент таможенно-тарифного регулирования, если говорить о яйцах. Вы знаете, что было принято решение с 1 января о ввозе 1,2 миллиарда штук яиц беспошлинно на сегодняшний день. Эта мера хорошо работает в отношении, например, наших партнеров из Белоруссии. 195 миллионов штук ввезено из Белоруссии против 55 (миллионов - ред.) в прошлом году. То есть мера рабочая", - объяснила Абрамченко. При этом она воздержалась от прогнозов по величине продинфляции по итогам 2024 года. "Рано давать такие прогнозы. Надо хотя бы первый квартал отработать", - добавила вице-премьер.

https://ria.ru/20240326/kakao-1935927960.html

россия

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экономика, россия, белоруссия, виктория абрамченко