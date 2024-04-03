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Цены на продовольствие в России стабилизировались - РИА Новости, 03.04.2024
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19:19 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/tseny-1937689552.html
Цены на продовольствие в России стабилизировались
Цены на продовольствие в России стабилизировались - РИА Новости, 03.04.2024
Цены на продовольствие в России стабилизировались
Цены на продовольствие в России на текущий момент стабилизировались, все меры, принятые правительством, сработали, однако прогноз по продовольственной инфляции... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T19:19
2024-04-03T19:19
экономика
россия
белоруссия
виктория абрамченко
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Цены на продовольствие в России на текущий момент стабилизировались, все меры, принятые правительством, сработали, однако прогноз по продовольственной инфляции по итогам текущего года делать пока рано, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко. "Мы стабилизировали цены на продовольствие, все меры, которые были приняты кабмином, сработали. Дальше наблюдаем в рамках инструментов, о которых сегодня говорил премьер-министр", - сказала она, пояснив, что речь идет об инструментах Координационного центра правительства и "системе инцидентов". "Когда возникает какой-то всплеск либо в регионе, либо в определенной отрасли, либо по определенным группам товаров, как, например, ситуация была с яйцами, всем хорошо известная, включается инструмент таможенно-тарифного регулирования, если говорить о яйцах. Вы знаете, что было принято решение с 1 января о ввозе 1,2 миллиарда штук яиц беспошлинно на сегодняшний день. Эта мера хорошо работает в отношении, например, наших партнеров из Белоруссии. 195 миллионов штук ввезено из Белоруссии против 55 (миллионов - ред.) в прошлом году. То есть мера рабочая", - объяснила Абрамченко. При этом она воздержалась от прогнозов по величине продинфляции по итогам 2024 года. "Рано давать такие прогнозы. Надо хотя бы первый квартал отработать", - добавила вице-премьер.
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экономика, россия, белоруссия, виктория абрамченко
Экономика, Россия, Белоруссия, Виктория Абрамченко
Цены на продовольствие в России стабилизировались

Виктория Абрамченко: цены на продовольствие в России стабилизировались

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДевушка в овощном отделе магазина "Азбука Вкуса" в Москве
Девушка в овощном отделе магазина Азбука Вкуса в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Девушка в овощном отделе магазина "Азбука Вкуса" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Цены на продовольствие в России на текущий момент стабилизировались, все меры, принятые правительством, сработали, однако прогноз по продовольственной инфляции по итогам текущего года делать пока рано, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко.
«
"Мы стабилизировали цены на продовольствие, все меры, которые были приняты кабмином, сработали. Дальше наблюдаем в рамках инструментов, о которых сегодня говорил премьер-министр", - сказала она, пояснив, что речь идет об инструментах Координационного центра правительства и "системе инцидентов".
«
"Когда возникает какой-то всплеск либо в регионе, либо в определенной отрасли, либо по определенным группам товаров, как, например, ситуация была с яйцами, всем хорошо известная, включается инструмент таможенно-тарифного регулирования, если говорить о яйцах. Вы знаете, что было принято решение с 1 января о ввозе 1,2 миллиарда штук яиц беспошлинно на сегодняшний день. Эта мера хорошо работает в отношении, например, наших партнеров из Белоруссии. 195 миллионов штук ввезено из Белоруссии против 55 (миллионов - ред.) в прошлом году. То есть мера рабочая", - объяснила Абрамченко.
При этом она воздержалась от прогнозов по величине продинфляции по итогам 2024 года. "Рано давать такие прогнозы. Надо хотя бы первый квартал отработать", - добавила вице-премьер.
Какао - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Цены на какао-бобы достигли исторического максимума
26 марта, 15:01
 
ЭкономикаРоссияБелоруссияВиктория Абрамченко
 
 
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