https://ria.ru/20240403/torgovlya-1937713178.html

В Москве арестовали еще одну фигурантку дела о торговле людьми

В Москве арестовали еще одну фигурантку дела о торговле людьми - РИА Новости, 03.04.2024

В Москве арестовали еще одну фигурантку дела о торговле людьми

Преображенский суд Москвы арестовал Марьят Желихажеву, которая является еще одной фигуранткой дела о торговле людьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T21:54

2024-04-03T21:54

2024-04-03T21:54

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Преображенский суд Москвы арестовал Марьят Желихажеву, которая является еще одной фигуранткой дела о торговле людьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд избрал в отношении Желихажевой Марьят Хажмуратовны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 13 суток, то есть до 16 апреля 2024 года", - сказала собеседница агентства. Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). В суде не уточнили роль фигурантки в уголовном деле, но добавили, что она не трудоустроена. Дело Желихажевой объединено в одно производство по делу ранее арестованной матери 15-ти детей Юлии Логиновой. Также ранее суд арестовал предполагаемых соучастниц Зухру Мусалаеву и Анну Куликову. Кроме этого, под стражей содержатся суррогатная мать Фируза Усканова и Наталья Патока, которая, по данным СМИ, основала кризисный приют для женщин. Как сообщали в московской прокуратуре, проверка многодетной матери Логиновой началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей: 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения. "Согласно документам, представленным женщиной, и ее показаниям - двое детей 2015 года рождения, а также дети 2016, 2018, 2019 года рождения приходятся женщине родными. С ее слов, трое детей рождены с помощью суррогатной матери, а мальчика 2018 года рождения и девочку 2019 года рождения - родила самостоятельно за пределами Москвы. Однако... в 2010 году женщине была проведена операция, после которой она не могла рожать детей. При этом факт отсутствия родства между женщиной и ее пятью детьми подтвержден заключением генетической экспертизы. При регистрации двух детей в органы ЗАГСа были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения", - рассказали в ведомстве. Прокуратура отметила, что имеются основания полагать, что в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были совершены противоправные действия. Возбуждено уголовное дело по п. "а, б, з" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов). По версии следствия, 30- летняя Фируза Усканова родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года мальчика, которых 47-летняя женщина (Логинова), используя документы, содержащие заведомо ложные сведения, в нарушение законодательства о порядке усыновления (удочерения) зарегистрировала в уполномоченных органах как рожденных суррогатной матерью. В свою очередь, обвиняемая передала своих детей подельнице, после чего они проживали с ней.

https://ria.ru/20231018/moskva-1903538804.html

https://ria.ru/20240312/sud-1932524657.html

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происшествия, москва, россия