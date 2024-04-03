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"На запад": в США назвали конечную точку конфликта на Украине - РИА Новости, 03.04.2024
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11:54 03.04.2024 (обновлено: 13:04 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/tochka-1937534969.html
"На запад": в США назвали конечную точку конфликта на Украине
"На запад": в США назвали конечную точку конфликта на Украине - РИА Новости, 03.04.2024
"На запад": в США назвали конечную точку конфликта на Украине
Российская армия будет вынуждена дойти до западных границ Украины, если европейские страны так и не будут готовы к мирным переговорам, заявил бывший советник... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:54
2024-04-03T13:04
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российская армия будет вынуждена дойти до западных границ Украины, если европейские страны так и не будут готовы к мирным переговорам, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Все кончится, когда станет ясно, что Одесса, Харьков и большая часть восточной Украины под контролем русских. Тогда встанет вопрос, найдет ли Россия тех, с кем можно вести переговоры. &lt;…&gt; Если правительства (в Западной и Восточной Европе. — Прим. ред.) не поменяются, то у русских не останется иного выбора, как идти дальше на запад", — утверждает он.Макгрегор также подчеркнул, что страны — члены НАТО все чаще стали говорить о возможности отправки войск на Украину, поскольку они осознают неминуемый крах ВСУ. Он добавил, что иностранный контингент ожидает мгновенное уничтожение."Похоже, они не понимают, что, как только они пересекут границу Украины, их атакуют. Русские могут их увидеть, нацелиться и уничтожить", — заключил полковник.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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в мире, украина, россия, одесса, владимир путин, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Одесса, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
"На запад": в США назвали конечную точку конфликта на Украине

Макгрегор: ВС РФ дойдут до Западной Украины, если в Европе не начнут переговоры

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российская армия будет вынуждена дойти до западных границ Украины, если европейские страны так и не будут готовы к мирным переговорам, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Все кончится, когда станет ясно, что Одесса, Харьков и большая часть восточной Украины под контролем русских. Тогда встанет вопрос, найдет ли Россия тех, с кем можно вести переговоры. <…> Если правительства (в Западной и Восточной Европе. — Прим. ред.) не поменяются, то у русских не останется иного выбора, как идти дальше на запад", — утверждает он.
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Макгрегор также подчеркнул, что страны — члены НАТО все чаще стали говорить о возможности отправки войск на Украину, поскольку они осознают неминуемый крах ВСУ. Он добавил, что иностранный контингент ожидает мгновенное уничтожение.
"Похоже, они не понимают, что, как только они пересекут границу Украины, их атакуют. Русские могут их увидеть, нацелиться и уничтожить", — заключил полковник.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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