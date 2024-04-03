https://ria.ru/20240403/tetraedr-1937478372.html

В зоне СВО испытали комплекс борьбы с FPV-дронами "Тетраэдр"

В зоне СВО испытали комплекс борьбы с FPV-дронами "Тетраэдр" - РИА Новости, 03.04.2024

В зоне СВО испытали комплекс борьбы с FPV-дронами "Тетраэдр"

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Тетраэдр", специально разработанный для борьбы со всеми типами современных FPV-дронов камикадзе, успешно испытан в зоне... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T06:19

2024-04-03T06:19

2024-04-03T09:55

новое оружие россии

андрей иванов

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 апр - РИА Новости. Комплекс радиоэлектронной борьбы "Тетраэдр", специально разработанный для борьбы со всеми типами современных FPV-дронов камикадзе, успешно испытан в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости представитель разработчика Андрей Иванов."Средство радиоэлектронной борьбы "Тетраэдр" предназначено для прикрытия техники от угрозы в виде современных ударных FPV-дронов различных производителей. Принцип работы: постановка широкодиапазонной помехи на каналы управления, в том числе со смещенными частотами. Простой и надежный подавитель, который прошел жесткую программу тестирования, доказал свою эффективность", — сказал он РИА Новости тульский разработчик беспилотных систем и комплексов РЭБ Андрей Иванов.По словам конструктора, комплекс можно устанавливать как на военные, так и на гражданские объекты. Им можно одинаково эффективно прикрывать и военную технику, и, например, автомобили скорой помощи, а также общественный транспорт. Так же его можно применять для защиты стационарных объектов вроде блокпостов или автобусных остановок. Система РЭБ была успешно испытана на нескольких FPV-дронах, разных размеров, работающих на различных частотах, созданных независимыми друг от друга разработчиками. Стоимость комплекса "Тетраэдр" - около 300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240321/dron-1934812173.html

https://ria.ru/20240403/podlodka-1937468350.html

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андрей иванов