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В зоне СВО испытали комплекс борьбы с FPV-дронами "Тетраэдр" - РИА Новости, 03.04.2024
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Новое оружие России
 
06:19 03.04.2024 (обновлено: 09:55 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/tetraedr-1937478372.html
В зоне СВО испытали комплекс борьбы с FPV-дронами "Тетраэдр"
В зоне СВО испытали комплекс борьбы с FPV-дронами "Тетраэдр" - РИА Новости, 03.04.2024
В зоне СВО испытали комплекс борьбы с FPV-дронами "Тетраэдр"
Комплекс радиоэлектронной борьбы "Тетраэдр", специально разработанный для борьбы со всеми типами современных FPV-дронов камикадзе, успешно испытан в зоне... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T06:19
2024-04-03T09:55
новое оружие россии
андрей иванов
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 апр - РИА Новости. Комплекс радиоэлектронной борьбы "Тетраэдр", специально разработанный для борьбы со всеми типами современных FPV-дронов камикадзе, успешно испытан в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости представитель разработчика Андрей Иванов."Средство радиоэлектронной борьбы "Тетраэдр" предназначено для прикрытия техники от угрозы в виде современных ударных FPV-дронов различных производителей. Принцип работы: постановка широкодиапазонной помехи на каналы управления, в том числе со смещенными частотами. Простой и надежный подавитель, который прошел жесткую программу тестирования, доказал свою эффективность", — сказал он РИА Новости тульский разработчик беспилотных систем и комплексов РЭБ Андрей Иванов.По словам конструктора, комплекс можно устанавливать как на военные, так и на гражданские объекты. Им можно одинаково эффективно прикрывать и военную технику, и, например, автомобили скорой помощи, а также общественный транспорт. Так же его можно применять для защиты стационарных объектов вроде блокпостов или автобусных остановок. Система РЭБ была успешно испытана на нескольких FPV-дронах, разных размеров, работающих на различных частотах, созданных независимыми друг от друга разработчиками. Стоимость комплекса "Тетраэдр" - около 300 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240321/dron-1934812173.html
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андрей иванов
Новое оружие России, Андрей Иванов
В зоне СВО испытали комплекс борьбы с FPV-дронами "Тетраэдр"

В зоне спецоперации успешно испытали комплекс борьбы с FPV-дронами "Тетраэдр"

© РИА НовостиКомплекс РЭБ "Тетраэдр", разработанный для борьбы со всеми типами современных FPV-дронов камикадзе
Комплекс РЭБ Тетраэдр, разработанный для борьбы со всеми типами современных FPV-дронов камикадзе
© РИА Новости
Комплекс РЭБ "Тетраэдр", разработанный для борьбы со всеми типами современных FPV-дронов камикадзе
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 апр - РИА Новости. Комплекс радиоэлектронной борьбы "Тетраэдр", специально разработанный для борьбы со всеми типами современных FPV-дронов камикадзе, успешно испытан в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости представитель разработчика Андрей Иванов.
"Средство радиоэлектронной борьбы "Тетраэдр" предназначено для прикрытия техники от угрозы в виде современных ударных FPV-дронов различных производителей. Принцип работы: постановка широкодиапазонной помехи на каналы управления, в том числе со смещенными частотами. Простой и надежный подавитель, который прошел жесткую программу тестирования, доказал свою эффективность", — сказал он РИА Новости тульский разработчик беспилотных систем и комплексов РЭБ Андрей Иванов.
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По словам конструктора, комплекс можно устанавливать как на военные, так и на гражданские объекты. Им можно одинаково эффективно прикрывать и военную технику, и, например, автомобили скорой помощи, а также общественный транспорт. Так же его можно применять для защиты стационарных объектов вроде блокпостов или автобусных остановок.
Система РЭБ была успешно испытана на нескольких FPV-дронах, разных размеров, работающих на различных частотах, созданных независимыми друг от друга разработчиками.
Стоимость комплекса "Тетраэдр" - около 300 тысяч рублей.
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