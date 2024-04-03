https://ria.ru/20240403/terakt-1937710409.html

ЦРУ в срочном порядке уведомляло Россию о подготовке теракта, заявил Херш

ЦРУ в срочном порядке уведомляло Россию о подготовке теракта, заявил Херш - РИА Новости, 03.04.2024

ЦРУ в срочном порядке уведомляло Россию о подготовке теракта, заявил Херш

Центральное разведывательное управление США якобы предупреждало Россию о подготовке теракта в "Крокусе" с пометкой "срочно" и передавало данные о готовящемся... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T21:20

2024-04-03T21:20

2024-04-03T23:56

в мире

сеймур херш

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

теракт в "крокус сити холле"

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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Центральное разведывательное управление США якобы предупреждало Россию о подготовке теракта в "Крокусе" с пометкой "срочно" и передавало данные о готовящемся нападении, заявил известный американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на информированный источники. "Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано "срочно" и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке", - написал Херш в своей колонке на интернет-портале Substack. По словам его собеседника, пожелавшего остаться неизвестным, также США передавали данные о том, что информация о предстоящей атаке была "достоверной", а сам теракт должен был произойти в "краткосрочной" перспективе. По информации Херша, американская разведка заранее не знала, что целью террористов должен был стать именно "Крокус", речь в предупреждении шла о месте "публичного скопления". Ранее в ряде американских СМИ, включая New York Times и Washington Post, появились сообщения с утверждениями о том, что якобы власти США за две недели предупреждали Россию о подготовке теракта в комплексе "Крокус сити холл". Источник РИА Новости в российском компетентном ведомстве сообщил о том, что информация в СМИ США о том, что Вашингтон якобы предупреждал Россию о подготовке к теракту в "Крокусе", не соответствует действительности. Как заявил собеседник агентства, данная информация не соответствует действительности. По его словам, США действительно информировали Россию о террористической угрозе, однако, данная информация носила общий характер и содержала лишь предупреждения о возможности совершения терактов в местах массового скопления граждан. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935261665.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240329/kirbi-1936515567.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сеймур херш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)