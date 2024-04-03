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ЦРУ в срочном порядке уведомляло Россию о подготовке теракта, заявил Херш - РИА Новости, 03.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:20 03.04.2024 (обновлено: 23:56 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/terakt-1937710409.html
ЦРУ в срочном порядке уведомляло Россию о подготовке теракта, заявил Херш
ЦРУ в срочном порядке уведомляло Россию о подготовке теракта, заявил Херш - РИА Новости, 03.04.2024
ЦРУ в срочном порядке уведомляло Россию о подготовке теракта, заявил Херш
Центральное разведывательное управление США якобы предупреждало Россию о подготовке теракта в "Крокусе" с пометкой "срочно" и передавало данные о готовящемся... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T21:20
2024-04-03T23:56
в мире
сеймур херш
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
теракт в "крокус сити холле"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936617834_0:0:2844:1601_1920x0_80_0_0_5d0bb8a1653819707cbc9074a70229d8.jpg
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Центральное разведывательное управление США якобы предупреждало Россию о подготовке теракта в "Крокусе" с пометкой "срочно" и передавало данные о готовящемся нападении, заявил известный американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на информированный источники. "Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано "срочно" и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке", - написал Херш в своей колонке на интернет-портале Substack. По словам его собеседника, пожелавшего остаться неизвестным, также США передавали данные о том, что информация о предстоящей атаке была "достоверной", а сам теракт должен был произойти в "краткосрочной" перспективе. По информации Херша, американская разведка заранее не знала, что целью террористов должен был стать именно "Крокус", речь в предупреждении шла о месте "публичного скопления". Ранее в ряде американских СМИ, включая New York Times и Washington Post, появились сообщения с утверждениями о том, что якобы власти США за две недели предупреждали Россию о подготовке теракта в комплексе "Крокус сити холл". Источник РИА Новости в российском компетентном ведомстве сообщил о том, что информация в СМИ США о том, что Вашингтон якобы предупреждал Россию о подготовке к теракту в "Крокусе", не соответствует действительности. Как заявил собеседник агентства, данная информация не соответствует действительности. По его словам, США действительно информировали Россию о террористической угрозе, однако, данная информация носила общий характер и содержала лишь предупреждения о возможности совершения терактов в местах массового скопления граждан. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935261665.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240329/kirbi-1936515567.html
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в мире, сеймур херш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Сеймур Херш, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Теракт в "Крокус Сити Холле"
ЦРУ в срочном порядке уведомляло Россию о подготовке теракта, заявил Херш

Херш: ЦРУ предупреждало РФ о подготовке теракта в "Крокусе" с пометкой "срочно"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Обстановка у "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Центральное разведывательное управление США якобы предупреждало Россию о подготовке теракта в "Крокусе" с пометкой "срочно" и передавало данные о готовящемся нападении, заявил известный американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на информированный источники.
"Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано "срочно" и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке", - написал Херш в своей колонке на интернет-портале Substack.
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По словам его собеседника, пожелавшего остаться неизвестным, также США передавали данные о том, что информация о предстоящей атаке была "достоверной", а сам теракт должен был произойти в "краткосрочной" перспективе.
По информации Херша, американская разведка заранее не знала, что целью террористов должен был стать именно "Крокус", речь в предупреждении шла о месте "публичного скопления".
Ранее в ряде американских СМИ, включая New York Times и Washington Post, появились сообщения с утверждениями о том, что якобы власти США за две недели предупреждали Россию о подготовке теракта в комплексе "Крокус сити холл".
Источник РИА Новости в российском компетентном ведомстве сообщил о том, что информация в СМИ США о том, что Вашингтон якобы предупреждал Россию о подготовке к теракту в "Крокусе", не соответствует действительности.
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Как заявил собеседник агентства, данная информация не соответствует действительности. По его словам, США действительно информировали Россию о террористической угрозе, однако, данная информация носила общий характер и содержала лишь предупреждения о возможности совершения терактов в местах массового скопления граждан.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреСеймур ХершМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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