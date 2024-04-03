https://ria.ru/20240403/terakt-1937523315.html
В Москве видели предупреждения о теракте от посольства США, заявил Патрушев
В Москве видели предупреждения о теракте от посольства США, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.04.2024
В Москве видели предупреждения о теракте от посольства США, заявил Патрушев
В России обратили внимание на то, что еще 7 марта посольства США и Великобритании опубликовали предупреждения об опасности терактов в Москве, заявил секретарь... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:12
2024-04-03T11:12
2024-04-03T11:12
теракт в "крокус сити холле"
безопасность
совет безопасности рф
николай патрушев
россия
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АСТАНА, 3 апр - РИА Новости. В России обратили внимание на то, что еще 7 марта посольства США и Великобритании опубликовали предупреждения об опасности терактов в Москве, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Обратили внимание на то, что еще 7 марта сначала американское и английское посольства опубликовали предупреждения для своих граждан об опасности осуществления теракта в Москве в следующие 48 часов. Именно в тот день, как сообщили свидетели, исполнители теракта посещали "Крокус сити холл" для оценки ситуации на месте", - сказал Патрушев, выступая в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, совет безопасности рф, николай патрушев, россия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Безопасность, Совет Безопасности РФ, Николай Патрушев, Россия
В Москве видели предупреждения о теракте от посольства США, заявил Патрушев
Патрушев: в Москве обращали внимание на предупреждения о теракте от 7 марта